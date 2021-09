Anzeige

Nach dem Vulkan­ausbruch auf der Ferien­insel La Palma ist der Flug­verkehr nach Teneriffa und La Gomera wieder aufgenommen worden. Freitag­abend wurden Flüge nach La Palma, La Gomera sowie in den Süden von Teneriffa wegen der Asche­wolke ausgesetzt, betroffen waren die Airlines Iberia, Binter, Canaryfly und Vueling. Rund 30 Verbindungen sind ausgefallen.

Am Samstag­morgen bedient Binter nun die Nachbar­inseln La Palmas wieder. Einzig der Flug­verkehr nach La Palma ist auch am Samstag vorerst ausgesetzt, berichtet die spanische Zeitung „El Mundo“.

Mehrere Landhäuser gingen bereits in Flammen auf, als sie von der um die 1000 Grad heißen Lava erreicht wurden.

La Palma: Lande­bahn muss erst von Vulkan­asche befreit werden

Auch auf La Palma soll der Flug­betrieb bald wieder starten – der Airport­betreiber Aena hat am Morgen auf Twitter mitgeteilt, dass der Flug­hafen aufgrund der nieder­gegangenen Asche nicht betriebsfähig sei. Die Reinigungs­arbeiten seien aber in vollem Gange. Wann der Flugverkehr wieder aufgenommen werden kann, sei unklar und von weiteren Eruptionen und Entwicklungen abhängig. Derzeit werde eine Fläche so groß wie 50 Fußball­felder von Asche befreit, schreibt Aena zu einem Foto.

Prognose: Schwefel­dioxid erreicht Balearen, Spanien, Italien und Nordafrika

Im Laufe des Wochen­endes könnten auch weitere Gebiete beeinträchtigt werden. Gegen 17 Uhr am Samstag­nachmittag wird erwartet, dass das Schwefel­dioxid, das durch den Vulkan­ausbruch freigesetzt wurde, die Balearen­inseln sowie den spanischen Mittelmeer­raum erreicht, auch Ceuta und Melilla könnten betroffen sein, so „El Mundo“. Das Schwefel­dioxid könnte dann weiterziehen nach Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen sowie ins östliche Europa. Laut Vorhersagen könnten die freigesetzten Gase auf Korsika, Sardinien, Sizilien, in der Schweiz sowie dem Festland Italiens und Frankreichs niedergehen. Meteorologen sagen voraus, dass die Schwefelwolke am Wochenende auch Deutschland erreichen könnte.

Der Vulkan Cumbre Vieja auf der Kanarischen Insel La Palma kommt nicht zur Ruhe. Auch in der Nacht zum Freitag spuckte er Lava in den Himmel.

In der Gebirgskette Cumbre Vieja im Süden von La Palma ist am vergangenen Sonntag ein Vulkan ausgebrochen. Es gibt mehrere Lavaströme und immer wieder neue Eruptionen und Risse in der Kraterwand. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, 400 Häuser und mehrere Straßen­abschnitte wurden zerstört. Die spanische Regierung will La Palma zum Katastrophengebiet erklären.