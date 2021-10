Vulkanasche über La Palma zwingt Ryanair-Flieger zur Umkehr

Anzeige

Seit mehr als drei Wochen schränkt die Vulkanaktivität auf La Palma den Flugverkehr auf den Kanaren ein. Nun musste ein Passagierflugzeug der Airline Ryanair den Flug wegen des Ausläufers einer Aschewolke abbrechen.

Der Ryanair-Flug 8179 nach Brüssel war nach dem Start auf Teneriffa auf 2000 Metern Höhe, als offenbar Partikel der Aschewolke in die Triebwerke gesogen wurden. Die Piloten seien zwar ausgewichen, dennoch habe der Kontakt gereicht, um die Ryanair-Maschine am Montag in Schwierigkeiten zu bringen, berichtet der „Aviation Herald“.

Piloten brechen Flug nach Fehlermeldungen aus beiden Triebwerken ab

Nachdem die Bordsysteme Probleme in beiden Triebwerken registrierten, erklärten die Piloten die Situation zum Notfall und brachen auf Höhe von Gran Canaria den Flug ab. Zwei Stunden nach dem Start landete die Maschine wieder in Teneriffa auf.

Die Daten zur aktuellen Aschesituation werden den Airlines vom Vulkanaschezentrum in Toulouse sowie vom meteorologischen Dienst Spaniens zur Verfügung gestellt und bei jeder Flugplanung berücksichtigt. Dennoch hat dieser Vorfall gezeigt, wie gefährlich Lava und Asche für den Flugverkehr sein kann.

800 weitere Menschen am Mittwoch evakuiert

Seit Ausbruch des Vulkans am 19. September sind vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner der Kanareninsel La Palma den Vulkanaktivitäten in der Cumbre Vieja weitgehend ohnmächtig ausgesetzt. Während die Insel immer wieder von leichten bis mittleren Erdbeben erschüttert wird, schob sich die bis zu 1200 Grad heiße Lava auch am Mittwoch Meter für Meter unaufhaltsam durch das Tal von Aridane Richtung Atlantik. Ein Ende des Ausbruchs ist laut Experten nicht in Sicht.

Das Fauchen des Vulkans, das immer wieder vom Donner explosionsartiger Entladungen übertönt wird, und Ascheregen begleitet die Menschen auf Schritt und Tritt, zerrt an ihren Nerven. Aber sie geben nicht klein bei. Rund 800 weitere Menschen, die am Vortag wegen der nahenden Lava zur Evakuierung aufgerufen worden waren, konnten den Großteil ihrer Habseligkeiten in Sicherheit bringen, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

Fast 660 Hektar Land unter Lava und Vulkanasche begraben

Mit den neuen Evakuierungen stieg die Zahl der Menschen, die sich seit dem Beginn des ersten Ausbruchs des Vulkans seit 50 Jahren in Sicherheit bringen mussten, auf etwa 7000. Insgesamt wurden bereits 1458 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt und fast 660 Hektar unter Lava und Vulkanasche begraben. Darunter auch immer größere Teile von Bananenplantagen, aus denen das Hauptexportgut der Insel kommt. Die Inselregierung ging schon vor zwei Wochen von Schäden in Höhe von mindestens 400 Millionen Euro aus. Eine neuere Schätzung wurde noch nicht bekannt.

Der Flughafen der Insel war nach Angaben des Betreibers Aena betriebsbereit, wurde aber nur von wenigen Fluggesellschaften wie Binter angeflogen. Der Flugverkehr zu den anderen großen Touristeninseln der Kanaren - Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria oder Lanzarote - lief normal.