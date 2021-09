Anzeige

Der Flughafen der Ferieninsel La Palma nimmt den Betrieb an diesem Sonntag wieder auf – das teilte der Airportbetreiber Aena auf Twitter mit. Somit können Flüge jetzt wieder durchgeführt werden, solange sie eine Genehmigung der spanischen Flugsicherung Enaire haben.

Am Vormittag waren allerdings noch sämtliche Ankünfte und Abflüge auf der Kanaren-Insel gecancelt, betroffen waren die Fluglinien Iberia, Air Europa, Binter, Edelweiss und Canarfly. Aena empfahl daher allen Reisenden, den Status ihres Fluges bei der entsprechenden Airline abzufragen.

Nach den erneuten Eruptionen auf der Ferieninsel war der Flugverkehr nach La Palma, Teneriffa-Süd und La Gomera am Freitagabend wegen der Aschewolke eingestellt worden. Während Binter die Nachbar­inseln bereits am Samstag wieder bediente, war der Flugverkehr nach La Palma weiterhin nicht möglich.

La Palma: Lande­bahn musste von Vulkan­asche befreit werden

Grund dafür waren die Massen an nieder­gegangener Asche. Gereinigt werden musste eine Fläche so groß wie 50 Fußball­felder, schrieb Aena auf Twitter.

In der Gebirgskette Cumbre Vieja im Süden von La Palma ist am vergangenen Sonntag ein Vulkan ausgebrochen. Es gibt mehrere Lavaströme, immer wieder kommt es zu neuen Eruptionen und Rissen in der Kraterwand. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, 400 Häuser und mehrere Straßen­abschnitte wurden zerstört. Die spanische Regierung will La Palma zum Katastrophengebiet erklären.

Prognose: Schwefel­dioxid erreicht Balearen, Spanien, Italien und Nordafrika

Im Laufe des Wochen­endes könnten auch weitere Gebiete beeinträchtigt werden. Meteorologen erwarteten, dass das Schwefel­dioxid, das durch den Vulkan­ausbruch freigesetzt wurde, am Wochenende bis nach Mitteleuropa transportiert wird. Demnach solle die Schwefelwolke voraussichtlich am Sonntag auch Deutschland erreichen.

Eine Gefahr für Menschen sei das aber nicht, da sich die Wolke in einer Höhe von rund 5000 Metern halten würde, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Qmet. „Schwefel ist nur dann gefährlich, wenn man direkt daneben steht, so wie zum Beispiel direkt am Vulkan.“