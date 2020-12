Von Steinschleuder bis Babyhai: Diese skurrilen Dinge hatten Menschen 2020 im Handgepäck

Anzeige

In diesem Jahr war es vergleichsweise ruhig am Himmel, denn viele Flugzeuge blieben wegen der Coronavirus-Pandemie am Boden. Und trotzdem gibt es zum Jahresende wieder Geschichten von Passagieren mit teils kuriosen Gegenständen im Handgepäck. Fotos der konfiszierten Fundstücke postete die amerikanischen Bundesbehörde Transportation Security Administration auf ihrem Instagram-Account „TSA“.

Babyhai, Steinschleuder und Sturmgewehr

So hat zum Beispiel ein Passagier in New York versucht, einen Babyhai im Einmachglas mit an Bord zu nehmen...

In New Jersey wollte ein Passagier ein Sturmgewehr inklusive Magazin im Futter seines Koffers einschmuggeln.

Und ein weiterer Fluggast wollte gerne mit seiner Steinschleuder verreisen – doch er flog am Raleigh-Durham International Airport auf.

Kuriositäten landen auch im Fundbüro des Airports

Doch nicht alle fragwürdigen Mitbringsel von Passagieren werden auch in der Sicherheitskontrolle entdeckt – jedes Jahr landen alleine rund 22.000 Fundstücke im Fundbüro des Frankfurter Flughafens. Laut einem Bericht im „Focus“ finden sich auch darunter durchaus merkwürdige und teils gefährliche Utensilien, zum Beispiel ein Koffer voller Äpfel oder gar eine Kettensäge. Wenn die Passagiere ihr Hab und Gut nach drei Monaten nicht abgeholt haben, landet es unter dem Hammer – und da geht laut dem Frankfurter Airport alles weg, so kurios es auch sein mag.