Von Salzburg nach Sylt im Schlafwagen – neuer Nachtzug startet

Hamburg. Über Nacht von der Nordsee in die Berge. Mit diesem Angebot will der private Bahnkonzern RDC Reisende in seinen “Alpen-Sylt-Nachtexpress” locken. Am Samstag, 4. Juli, startet die Verbindung, die donnerstags und samstags von Westerland auf Sylt in die Mozart-Metropole Salzburg in Österreich führt. Freitags und sonntags fährt der Zug dann in die entgegengesetzte Richtung von Österreich zurück in den Norden.

“Wir haben das Segment Nachtzüge schon länger im Blick”, sagte eine Unternehmenssprecherin. Als Gründe nennt sie den Trend zum entschleunigten Reisen sowie Aspekte der Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit, die bei vielen Reisenden verstärkt in den Blick genommen werden. Daher hat das Unternehmen auch sogenannte Couchette-Liegewagen aus dem Bestand der Deutschen Bahn gekauft, als diese ihr Nachtzugnetz vor einigen Jahren stark ausgedünnt hat.

Vor einigen Jahren hatte dann die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) das defizitäre DB-Nachtzuggeschäft übernommen, etwa mit Fahrten ab Hamburg nach Zürich. Bis zum Jahr 2026 soll der ÖBB-Nightjet-Betrieb stufenweise ausgebaut werden. Andere internationale Anbieter fahren ebenfalls - zum Teil saisonal - auf einzelnen Nachtzugstrecken deutsche Städte an.

Nachtzug nach Sylt fährt über München, Frankfurt und Hamburg

Dass das Unternehmen RDC, das auch den Blauen Autozug nach Sylt betreibt, jetzt die Verbindung von Westerland aus startet, ist aber eine sehr kurzfristige Entscheidung gewesen, wie die RDC-Sprecherin sagte. Diese hänge damit zusammen, dass die Kooperation mit Flixtrain jetzt beendet worden und Wagen sowie Personal frei geworden sei. Erst am 10. Juni habe man mit der konkreten Planung begonnen.

Der Zug verlässt Westerland um 19.55 Uhr und soll nach Zwischenhalten unter anderem in Niebüll, Husum, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und München um 11.45 Uhr des Folgetags in Salzburg ankommen. Er soll aus zehn bis elf Waggons bestehen. Ein Wagen steht für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität zur Verfügung. Die Mitnahme von Surfbrettern und Fahrrädern und auch von Hunden ist möglich.

Am 4. Juli 2020 startet die neue Nachtzug-Verbindung, die Westerland auf Sylt und Salzburg in Österreich verbindet. © Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Neue Nachtzug-Verbindung stark nachgefragt

“Wir gehen davon aus, dass die Route extrem nachgefragt wird”, sagte die Sprecherin. Gerade in diesem Jahr gehe der Trend zum Urlaub im eigenen Land beziehungsweise in die Nähe. “Das Interesse ist gewaltig.” Und auch die Buchungszahlen seien erfreulich. Aus diesem Grund werde der Alpen-Sylt-Nachtexpress auch den ganzen Sommer und Herbst fahren. Ursprünglich war geplant, die Nachtfahrten bis zum 7. September anzubieten. Nun ist die letzte Ankunft auf Sylt in diesem Jahr für den 2. November geplant.

Ein Abteil kostet pro Strecke mindestens 399 Euro, unabhängig davon, wo man ein- und aussteigt. Dafür gilt aber im eigenen Abteil keine Maskenpflicht, und es ist Platz für den Fahrgast plus fünf mitreisende Angehörige oder Freunde. “In diesem besonderen Reisesommer bieten wir Tickets ausschließlich für komplette Abteile an”, sagte die Sprecherin. Vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes wolle man “auf gar keinen Fall”, dass sechs fremde Menschen über Stunden in einem Abteil zusammen sind.

Diese Saison ist nach Angaben der RDC-Sprecherin die Pilotphase. Im Laufe des Herbstes werde dann entschieden, ob und wann das Angebot weitergeführt wird und ob künftig eventuell weitere Routen angeboten werden sollen.