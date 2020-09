Von Rügen nach Schweden: Neue Schnellfähre zwischen Ystad und Sassnitz-Mukran ab 17. Oktober

Katamaran fuer Koenigslinie Im Faehrhafen Mukran wird die Faehrbruecke an den Katamaran Skane Jet angepasst. Die High-Speed-Faehre der Flensburger Reederei FRS steuerte erstmals auf den Hafen auf der Insel Ruegen an. Ab dem 17. September soll das Schiff an auf der frueheren Koenigslinie zwischen Sassnitz-Mukran und Ystad in Schweden Passagiere und Fahrzeuge transportieren. © Quelle: imago images/Jens Koehler