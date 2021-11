Diese Urlaubsländer haben wieder ihre Corona-Regeln verschärft

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Lage spitzt sich im Spätherbst immer weiter zu: Während für Deutschland noch darüber diskutiert wird, ob flächendeckend 2G und in Bus und Bahn die 3G-Regel eingeführt wird, haben Deutschlands Nachbarländer die Corona-Maßnahmen teilweise drastisch verschärft. Für Ungeimpfte wird das Reisen immer schwieriger. Worauf Reisende nun achten müssen – ein Überblick.

Österreich Lockdown für Ungeimpfte – 2G im ganzen Land

In Österreich gilt im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie ab sofort ein Lockdown für Ungeimpfte. Wer nicht geimpft oder in den vergangenen 180 Tagen genesen ist, darf nur noch aus zwingenden Gründen sein Zuhause verlassen. Dazu gehören Einkäufe für den täglichen Bedarf, Arztbesuche oder auch ein als nötig erachteter Spaziergang. Die Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 1450 Euro.

Anzeige

Außerdem denkt die österreichische Bundesregierung auch über nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger nach. Dieser Vorschlag liege auf dem Tisch und darüber werde am kommenden Mittwoch entschieden, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“.

Zuvor wurde flächendeckend die 2G-Regl eingeführt. Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, haben seit dem 8. November in Lokalen, Hotel, Veranstaltungen und für Dienstleistungen wie Friseursalons keinen Zutritt mehr. Kinder unter 12 Jahren sind grundsätzlich von der 2G-Regel ausgenommen. Für 13- bis 15-Jährige reicht ein negativer Test. Auch wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, darf mit ärztlichem Attest und PCR-Test weiter am öffentlichen Leben teilnehmen. In Österreich sind Schnell- und PCR-Tests für alle kostenfrei.

Wegen steigender Corona-Neuinfektionen: Teil-Lockdown in den Niederlanden

Anzeige

Angesichts rasant gestiegener Corona-Neuinfektionen hat die niederländische Regierung am Freitag einen dreiwöchigen Teil-Lockdown angekündigt. Seit Samstagabend, 13. November, müssen demnach Restaurants, Bars und Supermärkte um 20 Uhr schließen, Profi-Sport findet in leeren Stadien statt. Alle Niederländer sind aufgefordert, so viel wie möglich von zuhause aus zu arbeiten. Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, schließen ab Samstag bereits um 18 Uhr.

Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte, die Regierung arbeite auch an Rechtsvorschriften, die den Zugang zu einigen sogenannten Hochrisiko-Orten und -Veranstaltungen auf Personen beschränken, die nachweisen können, dass sie vollständig geimpft sind oder sich von Covid-19 erholt haben. Ein negativer Test von Ungeimpften würde dann nicht ausreichen.

Erste Corona-Beschränkungen in Dänemark wiedereingeführt

Nach zwei Monaten ohne jegliche Beschränkungen im Land gelten in Dänemark wieder vereinzelte Corona-Maßnahmen. Seit Freitag, 12. November, muss man unter anderem bei größeren Veranstaltungen wie Konzerten und Messen sowie im Restaurant, in der Kneipe und in der Diskothek wieder seinen Corona-Pass vorzeigen. Damit kann man im nördlichsten deutschen Nachbarland vorweisen, dass man geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet worden ist.

Dänemark hatte angesichts hoher Impf- und niedriger Infektionszahlen am 10. September alle im Land verbliebenen Corona-Beschränkungen aufgehoben. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Neuinfektionen jedoch stark angestiegen, zuletzt gab es die höchsten Tageswerte des gesamten Jahres. Aus diesem Grund wurde in dieser Woche beschlossen, Covid-19 für zunächst einen Monat wieder als „gesellschaftskritische Krankheit“ zu bezeichnen.

Anzeige

Frankreich hat Einreiseregeln für Ungeimpfte aus Deutschland verschärft

Viele Länder stufen Deutschland aufgrund der hohen Infektionszahlen als Risikogebiet ein. Auch Frankreich reagiert darauf mit verschärften Einreiseregeln für ungeimpfte Reisende aus Deutschland. Seit Samstag, 13. November, müssen Menschen ohne Impfung ab zwölf Jahren, die aus Deutschland in das Nachbarland einreisen wollen, einen weniger als 24 Stunden vor der Abreise vorgenommenen negativen PCR- oder Antigentest vorweisen.

Bislang durften die Testergebnisse maximal 72 Stunden alt sein. Ausnahmen gibt es unter anderem für Berufspendler. Neben Deutschland sind unter anderem auch Österreich und Belgien neu von den schärferen Auflagen betroffen.

In Frankreich gilt übrigens bereits seit August in Fernzügen und Fernbussen die 3G-Regel. Die Maßnahme hat im Nachbarland ihren Praxistest bestanden. Polizisten kontrollieren die Passagiere, wenn sie aussteigen. Dabei müssen Ungeimpfte den entsprechenden Corona-Test seit dem 15. Oktober aus der eigenen Tasche bezahlen.