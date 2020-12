Verkehrschaos im Schwarzwald: Andrang an Ausflugsziel zu groß

Anzeige

Calw. Im Schwarzwald ist es über die Weihnachtsfeiertage teils zu Verkehrschaos und Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen. Hunderte Menschen strömten im Laufe des Samstags für Schlittenfahrten und Wanderungen in die Gemeinde Dobel (Kreis Calw), wie die Polizei Pforzheim am Sonntag mitteilte.

Die Parkplätze waren überfüllt und es bildeten sich Staus. Mehr als 180 Falschparker bekamen ein Verwarnungsgeld. Die Einsatzkräfte sprachen zudem Gruppen an, die die Mindestabstände nicht einhielten. Auch an weiteren Orten im Schwarzwald kam es zu Verkehrsbehinderungen, überlasteten Parkplätzen und Falschparkern.

Die Polizei Pforzheim appellierte an die Bürger, die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten: „Bleiben Sie überfüllten Ausflugszielen fern!“ Die Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich, insbesondere rund um Ausflugsziele, würden fortgeführt und Verstöße konsequent geahndet.

Verkehrschaos und Gedränge vor Skiliften in Österreich

Auch in Österreich sorgte der große Andrang an Ausflüglern für Chaos. Auf den Straßen Richtung vieler Skigebiete bildeten sich lange Staus, wild geparkte Fahrzeuge versperrten Wege für Einsatzkräfte, und vor den Skiliften standen die Skifahrer teils dicht gedrängt. Am Sonntag mussten sogar mehrere Skigebiete wegen Überfüllung schließen.