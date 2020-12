Verkehrschaos an Ausflugszielen: “Bitte sehen Sie von Tagesausflügen ab!”

Anzeige

Die Menschen zieht es trotz Corona-Pandemie an Ausflugsziele – und vielerorts ist der Andrang einfach zu groß. Stau, überfüllte Parkplätze und nicht eingehaltene Abstände sind die Folge.

Im Oberharz waren laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) am Montagmittag alle Parkplätze, berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung”. “Die Kapazität der Parkplätze im Oberharz ist komplett ausgelastet”, Auf der B4 habe sich von Bad Harzburg Richtung Torfhaus bereits ein mehr als 400 Meter langer Stau gebildet, teilte die Polizei Goslar am Montagvormittag über Twitter mit. Sie appelliert: “Bitte sehen Sie von Tagesausflügen ab!”

Verstopfte Straßen vor Winterberg: Besucheransturm im Sauerland

Diese Szenen sind kein Einzelfall: Auch viele andere beliebte Ausflugsziele in Deutschland erleben einen zu großen Besucheransturm.

Aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen kommen eindringliche Bitten, auf die Anreise zu verzichten: “Liebe Gäste, die Verkehrssituation spitzt sich derzeit bereits wieder extrem zu. Auch heute bleibt uns nur die Bitte an alle, die sich gerade auf den Weg machen oder schon auf dem Weg zu uns sind, von der Anreise abzusehen. Alle Parkkapazitäten sind erschöpft, die Straßen sind verstopft!”, postete die bei Skifahrern und Wanderern beliebte Gemeinde am Montagmittag auf Facebook.

Die Ski- und Rodellifte sind in Nordrhein-Westfalen wegen des Lockdowns noch bis mindestens zum 10. Januar geschlossen, und es gibt keine Einkehr- oder Aufwärmmöglichkeiten. Trotzdem war bereits über die Feiertage der Ansturm groß – und auch gegen das Rodelverbot an den Liften war nach Angaben der Gemeinde mehrfach verstoßen worden.

Verstöße gegen Corona-Verordnung im Erzgebirge

Im Erzgebirge vergnügten sich am Sonntag trotz Ausgangsbeschränkungen viele Sachsen im Schnee – die “Leipziger Volkszeitung” berichtet, dass die Polizei allein in Oberwiesenthal mehr als 100 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgenommen hat. Mindestabstände wurden nicht eingehalten, auch auf den Mund-Nasenschutz verzichteten viele Besucher. Am Fichtelberg gab es kaum einen freien Parkplatz, obwohl die Skigebiete dort wegen des Lockdowns geschlossen sind.

Schwarzwald: Schnee sorgt für Ausnahmezustand

Auch die Skiliftbetreiber im Schwarzwald appellieren, die Skihänge nicht anzusteuern. Dort stehen aufgrund der Corona-Pandemie die Lifte still und die Hänge sind dementsprechend auch nicht präpariert. An der Schwarzwaldhochstraße und dem Dobel mussten bereits am Wochenende teils Zufahrten gesperrt werden. Auch am Montagvormittag waren die Parkplätze laut einem Bericht des “SWR” erneut stark ausgelastet.