Venedig: Touristen zu schwer - Gondeln dürfen nur noch maximal 5 Gäste mitfahren

Auf einer Gondola da nolo, die bislang sechs Passagieren Platz bot, dürfen nur noch fünf Gäste mitfahren. In der größeren Gondola da parada dürfen die Gondolieri maximal zwölf statt wie bisher 14 Menschen befördern. Die neue Regel ist Teil mehrerer Maßnahmen, welche die Vereinigung der Gondolieri Anfang Juli verabschiedet hat.

Dadurch sollen die Gondeln künftig mit weniger Last durch Venedigs Kanäle schippern. Denn: “Verglichen mit vor zehn oder fünfzehn Jahren wiegen Touristen heute ein bisschen mehr”, sagte der Präsident des Verbandes der Gondolieri gegenüber dem britischen “Guardian”. Man habe keine Waagen, um Menschen zu wiegen, deshalb müsse man die Anzahl der Passagiere reduzieren.

„Touristen sind heutzutage übergewichtig“

Raoul Roveratto, Präsident der Vereinigung der Ersatz-Gondolieri, fand gegenüber der italienischen Zeitung “La Reppublica” deutlich drastischere Worte: “Touristen sind heutzutage übergewichtig. Aus einigen Ländern steigen regelrechte Bomben in die Boote.” Mit “mehr als einer halben Tonne Fleisch an Bord” voranzukommen sei gefährlich.

Zum einen mache es die schwere Fracht für die Gondolieri schwieriger, ihre Boote durch die Kanäle zu manövrieren. Zum anderen könne leichter Wasser in die Gondeln schwappen, weil die Boote tiefer im Wasser liegen.

Die Gondolieri sollen trotz der neuen Regelung aber einen gewissen Spielraum behalten: Wie die “Corriere del Veneto” berichtet, sollen sie selbst entscheiden, ob sie weiterhin beispielsweise zwei Eltern mit vier kleinen Kindern oder sechs dünne Menschen mitnehmen. Dadurch sollten Familien sich nicht aufteilen und für die Gondelfahrt doppelt zahlen müssen.

Gondeln fahren seit fast 1000 Jahren durch Venedigs Kanäle

Die Tradition der Gondeln gibt es in Venedig seit fast 1000 Jahren. Heutzutage arbeiten in der Lagunenstadt 433 Gondolieri und 180 Ersatz-Gondolieri. Die neuen Maßnahmen sollen es den Familien nun auch erleichtern, die Tradition an nächste Generationen weiterzugeben: Söhne sollen den Titel von ihren Vätern – Frauen gibt es unter den Gondolieri kaum – ohne theoretischen Test erben können. Sie müssen aber zeigen, dass sie eine Gondel rudern können und mindestens vier Jahre Erfahrung im Umgang mit der Gondel der Familie haben.