Valentinstaggeschenke: Reisen gefragter als Schmuck oder Parfum

Anzeige

Anzeige

Am 14. Februar feiern Paare auf aller Welt den Valentinstag – das Fest der Liebenden. Im vergangenen Jahr musste der Tag coronabedingt in den eigenen vier Wänden zelebriert werden. Mit einem Abendessen bei Kerzenschein und Schmuck oder Blumen als Geschenk. Dieses Jahr haben viele Paare ganz andere Pläne, sie zieht es für ein verlängertes Wochenende ins Ausland.

Wie die Preisvergleichsplattform Idealo berichtet, ist die Nachfrage nach Flügen rund um den Valentinstag im Vergleich zum Lockdownfebruar 2021 um 173 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 liegt die Nachfrage bei 72 Prozent – sie nähere sich dem Vorkrisenniveau langsam wieder an.

Dubai: neues Trendziel am Valentinstag

Anzeige

Wer bei einem Kurztrip rund um den Valentinstag an Paris als beliebtestes Reiseziel denkt, wird durch die aktuelle Auswertung der Vergleichsplattform eines Besseren belehrt: Die meisten Reisenden zieht es der Plattformuntersuchung nach im Zeitraum vom 11. bis zum 15. Februar nämlich nicht in die Stadt der Liebe, sondern in die Vereinigten Arabischen Emirate – nach Dubai.

Anzeige

Nach Angaben von Idealo übersteigt die Nachfrage von Flügen nach Dubai die Nachfrage von Angeboten für Paris in diesem Jahr um 19 Prozent. Und das, obwohl die fernere Reisedeutlich teurer ist: Ein Hin- und Rückflugticket nach Dubai koste durchschnittlich rund 327 Euro und damit rund 250 Euro mehr als ein Ticket nach Paris.

Madeira und Teneriffa sind ebenfalls gefragt

Anzeige

Ebenfalls sehr gefragt und dabei wesentlich günstiger seien Flüge nach Funchal, die Hauptstadt der portugiesischen Inselgruppe Madeira. Wie aus der Auswertung der Preisvergleichsform hervorgeht, ist die Nachfrage von Flügen nach Madeira, wo am Donnerstag alle Einreisebeschränkungen aufgehoben wurden, im Vergleich zu 2019 um 79 Prozent gestiegen.

Für ein Hin - und Rückflugticket müssen Reisende an dem verlängerten Wochenende um den Valentinstag mit durchschnittlich 133 Euro rechnen. Damit liegen die Flugpreise auf Vorkrisenniveau – 2019 kostete ein Flug im gleichen Zeitraum im Schnitt 134 Euro.

Ein weiteres beliebtes Reiseziel im Zeitraum vom 11. bis zum 15. Februar: Teneriffa. Im Vergleich zu 2019 ist die Nachfrage für Flüge auf die größte Insel der Kanaren um 57 Prozent gestiegen. Mit der Nachfrage sind in diesem Fall jedoch auch die Preise gestiegen: Während ein Hin- und Rückflugticket im Jahr vor Ausbruch der Pandemie im Schnitt nur 67 Euro kostete, sind es dieses Jahr durchschnittlich 124 Euro.

Geschenke weniger gefragt als gemeinsames Reisen

Während das Interesse an Flügen ins Ausland rund um den Valentinstag steigt, seien materielle Geschenke am Tag der Liebe weniger gefragt als im vergangenen Jahr. Nach Angaben von Idealo ist etwa die Nachfrage nach Ohrringen um 33 Prozent gesunken.

Anzeige

Armschmuck (-13 Prozent) und Armbanduhren (-5 Prozent) seien ebenfalls weniger gefragt als im Februar 2021. Gleiches gilt für Parfums. Doch es gibt auch Produkte, die im Vergleich zum Vorjahr an Beliebtheit gewonnen haben: Dazu zählen beispielsweise Reizwäsche und andere Erotikartikel.