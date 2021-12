Zehn Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff in USA trotz Impfung

Zwei Passanten sehen sich am Hudson River das Schiff der Norwegian Cruise Line „Norwegian Breakaway“ an. Zehn Personen an Bord des Kreuzfahrtschiffs wurden positiv auf Corona getestet. Die Norwegian Breakaway war am 28. November aus New Orleans ausgelaufen und sollte an diesem Wochenende zurückkehren, nachdem es in Belize, Honduras und Mexiko Halt gemacht hatte. © Quelle: Richard Drew/AP/dpa