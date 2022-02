Tausende Flüge in den USA wegen Wintersturms abgesagt

Anzeige

Chicago. Ein schwerer Wintersturm hat Millionen von Amerikanern Eis und Schnee beschert und zur Absage Tausender Flüge geführt. Behörden in mehreren US-Staaten riefen Anwohner auf, den Straßen fern zu bleiben, es kam zu Schulschließungen.

Das kalte Wetter hatte am Dienstag Einzug gehalten und den Mittwoch über angedauert. Es zog Wetterwarnungen von New Mexico über Colorado bis Maine nach sich. Am Mittwochmorgen verzeichneten die US-Staaten Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana und Michigan gefrierenden Regen, Graupel und Schnee.

Bis zum Mittag verzeichneten einige Orte bereits üppige Schneehöhen. In der Stadt Lewistown in Illinois etwa erreichte der Schnee eine Höhe von mehr als 36 Zentimetern. „Und es schneit immer noch in diesen Gebieten“, sagte Andrew Orrison, Meteorologe des nationalen Wetterdienstes in College Park im US-Staat Maryland. Der meiste Neuschnee wurde bis Donnerstagabend in der Mitte von Illinois und im nördlichen Indiana erwartet.

Fluggesellschaften sagten fast 8000 für den Mittwoch oder Donnerstag vorgesehene Flüge ab, wie aus Daten der Website FlightAware.com hervorging. Allein am Donnerstag wurden am texanischen Dallas/Fort Worth International Airport 700 Flüge abgesagt und mehr als 300 am nahe gelegenen Flughafen Dallas Love Field.