USA beenden Travel Ban: Geimpfte dürfen wieder einreisen

Zwei Passagiere, die einen Condor-Flug in die USA gebucht haben, gehen auf dem Flughafen Frankfurt in Disney-Merchandise bekleidet und mit einer USA-Fahne durch den Flughafen. Ab dem 8. November sind Flüge mit geimpften EU-Bürgern in die USA wieder erlaubt. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa