Urlaubsverbot in Deutschland: Das bedeutet der Lockdown für Reisende

Bund und Länder haben sich bei ihrem Corona-Krisengespräch am Mittwoch auf vorübergehende massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens verständigt. Angesichts deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonfekrenz am Mittwochabend, dass touristische Übernachtungsangebote im Inland ab dem 2. November verboten sein werden.

Hotels dürfen Touristen also nicht beherbergen. Übernachtungsangebote dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden. Die Regelung tritt zunächst für vier Monate in Kraft. Nach zwei Wochen soll aber über notwendige Anpassungen beraten werden.

Auch Gastronomiebetriebe von den neuen Einschränkungen betroffen

Auch Gastronomiebetriebe müssen vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offenbleiben dürfen.