Urlaubsinsel Mykonos kommt aus dem Lockdown

Das nächtliche Ausgehverbot zwischen ein und 6 Uhr, das die Zivilschutzbehörde wegen stark steigender Covid-Infektionen am 17. Juli über die Insel verhängt hatte, lief am Montag aus. Auch dürfen Restaurants, Bars und Nachtclubs jetzt wieder Musik spielen. Die Lockerung wurde möglich, nachdem sich in den vergangenen Tagen das Infektionsgeschehen auf der Insel „stabilisiert“ hatte, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.

Es bleibt aber auch auf Mykonos bei den Beschränkungen, die im ganzen Land gelten: Gäste dürfen in den Bars und Clubs nur bewirtet werden, wenn sie einen Sitzplatz haben. Tanzen ist nicht erlaubt. Außerdem gelten Kapazitätsgrenzen für die Lokale, um Überfüllung zu verhindern. Zu den Räumlichkeiten der Innengastronomie sowie zu Kinos und Theatern haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Ein Test reicht nicht. Bei Verstößen drohen den Betreibern Geldstrafen von mehreren Tausend Euro und die Schließung ihrer Lokale für mindestens sieben Tage.

Beschäftigte in der Gastronomie und in Tourismusunternehmen wie Autovermietungen, die nicht geimpft sind, müssen sich zweimal in der Woche testen lassen und die Ergebnisse den Behörden melden.

Aktueller Corona-Test für Inselhopping nötig

Auch für Inlandsreisen gelten Beschränkungen: Wer vom griechischen Festland per Fähre oder Flugzeug zu einer der Inseln reisen will, muss einen aktuellen negativen Test vorlegen. Die Testpflicht gilt auch für die Rückreise. Befreit davon sind Passagiere, die von Covid-19 genesen sind oder eine mindestens 14 Tage zuvor abgeschlossene Impfung nachweisen können.

Auch wenn der Lockdown auf Mykonos offenbar die erhoffte Wirkung hatte und die Ansteckungen gebremst werden konnten, blicken die Experten mit Sorge auf eine Anzahl anderer Inseln, wo die Infektionszahlen überdurchschnittlich hoch sind. Dazu gehören Korfu, Rhodos, Antiparos, Kos, Sifnos, Serifos, Milos, Zakynthos und Leros. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Griechenland bei 179. Bisher sind 47 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 54 Prozent haben eine Erstimpfung.

Die Impfbereitschaft hat aber in den vergangenen Wochen nachgelassen. Die Regierung appelliert deshalb an die Menschen, sich impfen zu lassen. Gesundheitsminister Vasilis Kikilias kündigte am Montag an, dass in Kürze auch Impfungen für die Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen angeboten werden.