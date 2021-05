Urlaub und Tagestourismus in Mecklenburg-Vorpommern: Welche Regeln gelten ab Juni an der Ostsee?

Anzeige

Urlaub auf Rügen, Usedom, in Warnemünde und an der Mecklenburgischen Seenplatte wird wieder möglich: Nach knapp sieben Monaten Zwangs­schließungen sollen Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern nun doch noch im Mai wieder öffnen dürfen. Das hatte Minister­präsidentin Manuela Schwesig (SPD) gegenüber der „Ostsee-Zeitung“ angekündigt. Die Öffnung soll in zwei Schritten erfolgen: Ab dem 28. Mai sollen Einwohnerinnen und Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns wieder im eigenen Bundesland verreisen dürfen. Gut eine Woche später sollen dann Urlauberinnen und Urlauber aus ganz Deutschland wieder anreisen dürfen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Tourismus­neustart an der Ostsee gibt es hier im Überblick.

Ist der Öffnungs­termin am 28. Mai fix?

Manuela Schwesig hatte im Gespräch mit der „Ostsee-Zeitung“ in Aussicht gestellt, dass Hotels, Pensionen und Ferien­wohnungen bereits ab dem 28. Mai wieder Gäste aus dem eigenen Bundesland beherbergen können sollen. Gut eine Woche später sollen auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder anreisen dürfen. Die Landes­regierung berät am Mittwoch über mögliche weitere Lockerungen der Corona-Landes­verordnung – die Zustimmung gilt laut „OZ“ aber als Formsache.

Wann dürfen Urlauber wieder in Mecklenburg-Vorpommern übernachten?

Schwesig hat angekündigt, dass Gäste aus ganz Deutschland ab dem 7. Juni wieder innerhalb des nordöstlichen Bundeslandes übernachten dürfen. Das gilt auch für Zweitwohnungs­besitzerinnen und ‑besitzer, Dauercampende und Bootsbesitzer ‑besitzerinnen mit Liegeplatz in MV.

Startet Mecklenburg-Vorpommern Tourismus­modell­projekte?

Anders als im Nachbarland Schleswig-Holstein soll der Tourismus nicht erst in Modell­projekten begonnen werden. Die Beherbergung soll landesweit erlaubt sein – auch dort, wo die Inzidenz noch über 50 liegt. Aktuell ist das in Vorpommern-Greifswald der Fall.

Es sei wichtig, den Tourismus in zwei Schritten zu öffnen, so Minister­präsidentin Schwesig gegenüber der „OZ“. Hotels und Pensionen sollen keine Obergrenze der Belegung von 60 Prozent wie im Frühjahr 2020 haben.

Welche Regeln gelten für Urlaubende in Mecklenburg-Vorpommern?

Einreisen dürfen nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Für ausreichend Tests sollen die Landkreise und kreisfreien Städte sorgen, so Schwesig.

Wann dürfen Tagestouristinnen und -touristen wieder nach MV reisen?

Bereits seit dem 5. Mai 2021 dürfen vollständig geimpfte Personen, bei denen die zweite Impfung mehr als 14 Tage her ist, sowie Genesene als Tagestouristinnen und ‑touristen nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Entsprechende Nachweise wie der Impfpass müssen mitgeführt werden. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die im selben Haushalt leben, dürfen ihre Eltern begleiten. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren müssen ein tagesaktuelles negatives Covid-19-Schnell- oder Selbsttest­ergebnis mitführen.

Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes dürfen schon jetzt ohne Beschränkungen in MV Tagesausflüge machen. Für alle anderen Menschen aus Deutschland könnten Tagesausflüge ab dem 7. Juni mit einem negativen Corona-Test wieder möglich werden.