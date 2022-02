Ostern auf Mallorca: Luxushotels besonders gut gebucht

Anzeige

Zu Beginn des vergangenen Jahres drohte der mallorquinischen Tourismusbranche wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch der Kollaps. Dieses Jahr startet die spanische Urlaubsinsel mit wesentlich besseren Aussichten in die Saison – von Ostern bis zum Spätsommer rechnet die Branche insgesamt mit einem gewaltigen Besucheransturm. Auch im Luxusbereich blickt man zuversichtlich auf die kommenden Monate.

Großteil der Reisenden aus Großbritannien und Deutschland

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, rechnet die Vereinigung Essentially Mallorca, die den Luxussektor vertritt, in der Osterwoche vom 11. bis zum 17. April mit einer Bettenbelegung von rund 90 Prozent. Der Großteil der Touristinnen und Touristen kommt nach Angaben der Vereinigung aus Großbritannien (etwa 40 Prozent der Luxusreisenden) und Deutschland (rund 35 Prozent).

Auch Reisende aus den USA werden dieses Jahr wieder vermehrt in den Luxushotels der Baleareninsel erwartet. Die Branche rechnet im Vergleich zum Vorjahr mit einem Zuwachs von 35 Prozent, was zum einen daran liegt, dass ab Juni dieses Jahres erstmals Direktflüge zwischen New York und Palma de Mallorca angeboten werden. Zum anderen lässt sich der Anstieg gegenüber 2021 damit erklären, dass US-Bürgerinnen und Bürger erst seit Mitte des Jahres 2021 wieder nach Europa reisen dürfen.

Fast die Hälfte der Luxushotels bereits geöffnet

Aktuell sind bereits fast die Hälfte alle Häuser, die der Vereinigung Essentially Mallorca angehören, für Urlauberinnen und Urlauber geöffnet. Zu den bereits geöffneten Hotels gehören die Häuser GPRO Valparaíso Palce, El Llorenç Parc de la Mar, Castillo Hotel Son Vida, Es Príncep, Palacio Can Marqués und Nixe Palace in der Stadt Palma de Mallorca sowie das St. Regis Mardavall in Costa d‘en Blanes und das LJs Ratxó in Puigpunyent.

Die restlichen Luxushotels sollen bis Ende März öffnen. Dann können wohlhabende Reisende auch wieder im Fontsanta Hotel in Campos, dem Belmond La Residencia in Deià, dem Cap Rocat in der Gemeinde Llucmajor, dem Can Simoneta in Canyamel, dem Jumeirah in Port de Sóller, dem Son Brull in Pollença, der Finca Serena in Montuïri, dem Pure Salt Port Adriano, dem Zoëtry Mallorca in Llucmajor und dem Cap Vermell in Canyamel einchecken.

2021 im Schnitt 70 Prozent der Betten belegt

Schlecht lief es für den mallorquinischen Luxussektor trotz des holprigen Starts auch im vergangenen Jahr nicht. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, waren 2021 durchschnittlich 70 Prozent aller Hotelbetten belegt. Im Sommer habe die Auslastung teilweise sogar bei 90 Prozent gelegen.