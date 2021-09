„Hoffen, dass unser Flug geht“: Hunderte Urlauber von Vulkanausbruch auf La Palma betroffen

Anzeige

Erstmals seit 50 Jahren ist auf der beliebten spanischen Kanarischen Insel La Palma am Sonntag ein Vulkan ausgebrochen. Ab 15.12 Uhr Ortszeit (16.12 Uhr MESZ) erschütterten heftige Explosionen die Gegend der Vulkankette Cumbre Vieja im Süden der Insel. Steine, Asche und Rauch wurden in den Himmel geschleudert, in der Nacht erhellten Hunderte Meter hohe Feuerfontänen den Himmel.

Auch am Montag wälzen sich Lavaströme bergab in Richtung Küste, mehr als 5000 Bewohner der Ortschaften El Paso, Llanos de Aridane und des Badeortes Tazacorte an der Westküste der Insel mussten nach Angaben der Guardia Civil in Sicherheit gebracht werden. Von den Evakuierungen betroffen sind auch 500 Urlauberinnen und Urlauber – unter ihnen ist Marc H. aus Göttingen, der mit seiner Freundin in einer individuell gebuchten Ferienunterkunft in der Bucht Charco Verde im Südwesten der Insel gewohnt hatte.

Video Vulkanausbruch auf La Palma: Tausende müssen ihre Häuser verlassen 0:53 min Erstmals seit 50 Jahren ist auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma der Vulkan Cumbre Vieja ausgebrochen. © AFP

Die vielen Erdbeben in den Tagen vor dem Ausbruch hätten das Paar verunsichert – sie hatten daher auch eine geplante Wanderung auf der Vulkanroute von El Pilar zum Pico Birigoyo abgesagt. Unvorbereitet auf den Vulkanausbruch seien sie nicht gewesen: „Uns wurde im Vorfeld schon gesagt, dass wir unsere Sachen gepackt haben sollten und immer erreichbar sein sollten, damit wir schnell weg können, sobald es los geht.“

Am Sonntag dann hätten die beiden ein ungutes Gefühl gehabt und von sich aus entschieden, den Ort vorzeitig zu verlassen. „Als wir das Auto gerade gepackt haben, ist der Vulkan ausgebrochen“, erinnert sich der Urlauber im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Evakuierung sei ohne Chaos abgelaufen: „Es war natürlich voll auf den Straßen, aber alle waren ruhig.“

Der aktuelle Blick von der Terrasse des Urlaubers Marc H. aus Göttingen: Er musste wegen des Vulkanausbruchs seine alte Unterkunft auf La Palma verlassen. © Quelle: privat

Inzwischen wohnen Marc H. und seine Partnerin in einer Unterkunft in Los Llanos. „Unser Vermieter hat sich um uns sehr gut gekümmert und eine Unterkunft organisiert. Das war nicht leicht, weil sehr viele Menschen etwas neues brauchten. Wir sind froh, dass wir nicht in einer der Turnhallen unterkommen mussten.“

Von der Dachterrasse aus hat das Paar einen direkten Blick auf den Vulkan, der nach wie vor Asche spuckt. „Wir sind noch bis morgen hier und hoffen natürlich, dass unser Flug auch nach Hause geht“, sagt der Göttinger. Vor allem aber sei er in Gedanken bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von La Palma – „es ist wirklich schlimm für viele Menschen hier“.

Lava zerstört Dutzende Häuser auf La Palma

Die etwa 1000 Grad heiße Lava hat schon Dutzende Landhäuser zerstört, sie gingen in Flammen auf: „Es wird wohl noch mehr Zerstörungen geben, denn die Lava fließt auf mehrere Orte zu“, sagte Lucas Leal, einer der Bewohner der betroffenen Gegend, im Fernsehen. Nach Medienberichten schlossen die Behörden nicht aus, dass auch bis zu 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden müssten.

In anderen Teilen der Insel ist die Situation jedoch entspannt: „Manchmal kann ich kaum glauben, was auf der Westseite passiert“, sagt Auswanderin Ines Dietrich dem RND. Sie lebt seit fast 25 Jahren wohnt auf der Ostseite, und dort sei alles ruhig. „Die Rauchsäule kann ich nur sehen, wenn keine anderen Wolken sind, zum Beispiel gestern Abend.“

📸 @avtorresp y @sanchezcastejon visitan, junto al ministro de @interiorgob, Grande-Marlaska, el Acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, donde se ha habilitado un dispositivo de atención a las personas afectadas por la emergencia volcánica#ErupciónLaPalma pic.twitter.com/UsGeSaLr5o — Presidencia GobCan (@PresiCan) September 20, 2021

Reisende sollen sich vor Abflug informieren

Viele Urlauberinnen und Urlauber, die in den kommenden Tagen geplant hatten, das La Palma zu fliegen, sind nun verunsichert: „Kann ich reisen?“, „Ist der Flughafen geöffnet?“ und „Wie groß ist die Zerstörung auf der Insel?“ lauten einige der Fragen, die in Kanaren-Foren in den Sozialen Medien gestellt werden.

Generell sollten sich Reisende vor Abflug oder Abfahrt darüber informieren, ob sich ihr Urlaubsort in der Nähe des Vulkanausbruchs befindet – und dann Kontakt mit der Airline, der Unterkunft oder dem Reiseveranstalter aufnehmen. Aktuell ist zum Beispiel der Urlaubsort Puerto Naos betroffen. Der Badestrand dort zählt zu den wichtigsten Touristenzentren der Insel und gehört zur Gemeinde Los Llanos de Aridane.

Der Airport auf La Palma ist geöffnet, der Luftverkehr wird so weit es geht aufrechterhalten. Der Flughafenbetreiber Aena rät Reisenden, sich vor Abflug mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen, weil einzelne Verbindungen ausfallen könnten. So hatte beispielsweise die kanarische Fluggesellschaft Binter mitgeteilt, dass sie aufgrund der Aschewolke mehrere Flüge nach La Gomera streicht. Auch am Sonntag wurden Flüge nach La Palma umgeleitet und mussten teilweise an ihren Ausgangspunkt zurückkehren.

Massentourismus wie auf den bekannteren Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa gibt es auf La Palma allerdings nicht. Die Insel ein klassisches Ziel für Individualreisende, für die Pauschalreiseveranstalter in Deutschland scheint der Vulkanausbruch daher kein großes Thema zu sein. „Die Insel wird weniger über Veranstalter gebucht, außerdem befinden wir uns gerade in der Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien“, sagt die Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV) gegenüber dem RND.

Pauschalreisende, die vor Ort sind oder zeitnah fliegen wollten, könnten sich aber selbstverständlich mit ihrem Veranstalter in Verbindung setzen. Tui-Sprecher Aage Dünhaupt sagt: „Wir stehen mit den Behörden in Kontakt und bieten für anreisende Gäste in den nächsten Tagen gebührenfreie Umbuchungen an.“