Urlaub in Spanien: Verschärfte Einreiseregeln für fünf Bundesländer

Wegen hoher Corona-Fallzahlen gilt ganz Spanien mitsamt Mallorca und den Kanaren als Hochrisiko­gebiet. Doch auch in Deutschland nimmt die Zahl der Infizierten wieder zu – und die spanische Regierung reagiert darauf. Seit Montag, 16. August, stehen mit Berlin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und dem Saarland vier Bundesländer neu auf der Liste der Risikogebiete. Zuvor war bereits Hamburg als Risikogebiet eingestuft worden.

Mit der Einstufung als Risikogebiet wird die Nachweispflicht für Reisende ab zwölf Jahren verschärft. Wer sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat und nach Spanien einreist, muss entweder eine vollständige Impfung, eine überstandene Corona-Infektion oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Anerkannt werden laut Informationen des Auswärtigen Amts Antigen-Tests, PCR-, LAMP- oder TMA-Tests, die jeweils nicht älter als 48 Stunden sind.

Reisende aus den übrigen elf Bundesländern, die aktuell nicht als Risikogebiete gelten, betrifft die Nachweispflicht nicht. Auch ungeimpfte Reisende müssen keinen negativen Corona-Test vorweisen. Allerdings müssen alle Einreisenden, also auch aus Nichtrisiko­gebieten, ein Online­formular ausfüllen. Sie erhalten einen QR-Code, den sie bei der Einreise vorzeigen müssen.

Urlaub in Spanien: Liste der Risikogebiete gilt bis 22. August

Die fünf Bundesländer, die in Spanien als Risikogebiete gelten, weisen die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz auf: In Hamburg liegt der Wert laut Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell bei 77,8, es folgen Berlin (61,3), NRW (57,2), Schleswig-Holstein (48,9) und das Saarland (40,1). Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 36,2. Die spanische Regierung aktualisiert die Risikogebiete alle sieben Tage, die aktuelle Liste ist bis Sonntag, 22. August, 24 Uhr, gültig.

Spanien gilt aus deutscher Sicht nach wie vor als Hochrisiko­gebiet, eine Nachweispflicht gilt in Deutschland ohnehin für alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer ab zwölf Jahren. Durch die Einstufung als Hochrisiko­gebiet müssen sich ungeimpfte und nicht genesene Reisende zudem in zehntägige Quarantäne begeben. Am fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Quarantäne ohne Test an Tag fünf.