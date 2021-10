Für den Urlaub in Großbritannien gelten ab heute neue Einreise-Regeln

Anzeige

Brexit und Corona sorgen dafür, dass Reisen nach Großbritannien komplizierter als früher sind. Zum 4. Oktober ändern sich die Einreise-Regeln: Das dreifarbige Corona-Ampelsystem fällt weg, stattdessen werden die Länder je nach Infektionslage in „rot“ und „nicht rot“ eingestuft.

Bei den „nicht roten“ Ländern, zu denen auch Deutschland gehört, wird unterschieden zwischen „vollständig geimpften“ und „nicht oder nicht vollständig geimpften“ Reisenden:

Vollständig Geimpfte: Kein Covid-19-Test vor Einreise (pre-departure) nötig, Online-Anmeldung, ein PCR-Test vor oder an Tag zwei nach der Einreise, keine Quarantäne. Diese Regelungen gelten auch für Kinder unter 18 Jahren. Ausnahme: Wer nach Schottland will, muss immer einen Corona-Test bei der Einreise vorweisen.

Nicht oder nicht vollständig geimpfte Personen: Online-Anmeldung, PCR-Test vor Einreise, zwei weitere Tests vor oder an Tag zwei sowie an oder nach Tag acht nach Einreise, häusliche Quarantäne von zehn Tagen mit Möglichkeit einer Freitestung am fünften Tag nach Einreise.

Für „rote“ Länder gelten die gleichen Einreise-Regeln wie bisher: Eine Online-Anmeldung und drei Corona-Tests sind notwendig – vor der Einreise, an oder vor Tag zwei sowie an oder nach Tag acht. Zudem besteht eine Quarantänepflicht von zehn Tagen, die ab dem fünften Tag durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden kann. Wer vollständig geimpft ist und dies durch das digitale Covid-Zertifikat der EU belegen kann, muss sich nicht in Quarantäne und sich nicht an Tag acht noch einmal testen lassen.

Für Geimpfte soll der bislang notwendige PCR-Test am zweiten Tag nach der Ankunft ab Ende Oktober durch einen Antigen-Test ersetzt werden können, teilte Verkehrsminister Grant Shapps Mitte September mit.

Corona-Tests in Großbritannien teuer

Nicht nur die strengen Quarantäne-Regeln für Ungeimpfte machen vor allem Kurzurlaube etwa nach London praktisch unmöglich. Hinzu kommt: Ein Corona-Test in Großbritannien ist kostenpflichtig und recht teuer: Pro Test müssen Reisende 80 bis 300 britische Pfund (circa 93 bis 348 Euro) einplanen. Die Einreise-Tests müssen vorab gebucht und bezahlt werden, drauf weist die britische Regierung hin.

Reisepass für Urlaub in Großbritannien

Außerdem reicht der deutsche Personalausweis für eine Reise nach Großbritannien seit dem 1. Oktober 2021 nicht mehr aus. Bürger der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums und aus der Schweiz benötigen nun einen gültigen Reisepass. Hintergrund der neuen Einreisevorschrift ist der Brexit – also das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Ein Visum ist dagegen auch weiterhin nicht nötig.

Verschärfte Regeln für die Rückreise nach Deutschland

Für die Rückreise nach Deutschland müssen derzeit verschärfte Regeln beachtet werden: Da Großbritannien noch als Hochrisikogebiet gilt, müssen nicht-geimpfte und nicht-genesene Reisende für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ab Tag fünf ist möglich. Außerdem müssen alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer sich vor Einreise online registrieren auf www.einreiseanmeldung.de. Generell gilt für die Einreise nach Deutschland die 3G-Regel: Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen den Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung von Covid-19 oder einen negativen Corona-Test bei sich führen.