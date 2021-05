Tourismus-Neustart am 15. Mai: Urlaub in Griechenland ohne Quarantäne

Anzeige

Athen. Rechtzeitig zum offiziellen Beginn der Reisesaison an diesem Wochenende hebt Griechenland weitere Corona-Kontaktbeschränkungen auf. Die nächtliche Ausgangssperre, die bisher von 23 Uhr bis fünf Uhr gilt, beginnt von diesem Freitag an erst um 0.30 Uhr. Damit können auch die Restaurants, die bisher um 22.45 Uhr schließen mussten, länger ihre Gäste bewirten – allerdings nur im Freien. Die Museen und archäologischen Stätten öffnen ebenfalls nach fast sieben Monaten Corona-Zwangspause an diesem Wochenende.

Tui fliegt griechische Inseln ab Freitag an

Am Samstag, 15. Mai, will das Land nach monatelangem Lockdown offiziell in den Tourismus starten. Der Reiseveranstalter Tui beginnt bereits am Freitag mit ersten Flügen zu griechischen Inseln wie Kreta, Rhodos, Korfu und Kos. Besucher aus der EU, dem Schengen-Raum und mehreren anderen Staaten werden bei der Einreise nach Griechenland von der Quarantänepflicht befreit, wenn sie spätestens 14 Tage zuvor die zweite Corona-Impfung erfolgreich abgeschlossen haben oder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter sein darf als 72 Stunden. Es gibt zusätzlich an den Flughäfen stichprobenartige Schnelltests. Wer nach Griechenland kommt, muss sich überdies vor der Abreise auf der Internetseite travel.gov.gr elektronisch anmelden.

Griechenland-Urlaub komplett ohne Quarantäne möglich

Für große Erleichterung sorgt in der griechischen Tourismusbranche die Entscheidung der deutschen Bundesregierung, bei Reise-Rückkehrern aus Risikogebieten, zu denen auch Griechenland gehört, von diesem Donnerstag an auf die bisher vorgeschriebene Quarantäne zu verzichten. Bedingung: Die Menschen müssen vollständig geimpft oder genesen sein oder eine negativen PCR-Test vorweisen. Deutschland stellte in den vergangenen Jahren die meisten ausländischen Urlauber in Griechenland.

Freiluftkinos und Amphitheater öffnen Ende Mai

Auch die Griechen können sich nun freier bewegen. Ab Freitag entfällt die Verpflichtung, sich per SMS bei der Zivilschutzbehörde anzumelden, wenn man zum Einkaufen oder für einen Spaziergang die Wohnung verlässt. Eine weitere wichtige Lockerung: Nachdem sich die Menschen seit Anfang November nur innerhalb des Verwaltungsbezirks bewegen durften, in dem sie gemeldet sind, werden nun überregionale Reisen wieder möglich. Wer vom Festland eine der Inseln besuchen will, muss eine abgeschlossene Impfung oder einen negativen PCR-Test nachweisen, bevor er die Fähre oder das Flugzeug besteigen darf. Am 21. Mai sollen auch die in Griechenland bei Einheimischen und Touristen beliebten Freiluftkinos wieder öffnen, eine Woche später auch die Amphitheater.

Um den Urlaub so sicher wie möglich zu machen, hat die griechische Regierung bereits in den vergangenen Wochen die Bevölkerung von rund 70 kleineren Inseln mit bis zu 10 000 Einwohnern komplett durchgeimpft. Bis Ende Juni werden auch die über 18-jährigen Bewohner auf 19 größeren Inseln geimpft. Dazu gehören beliebte Urlauberziele wie Mykonos, Santorin, Rhodos, Kos, Korfu, Zakynthos und Lefkas.

Aktuell haben 25 Prozent der 10,4 Millionen Griechinnen und Griechen eine Erstimpfung bekommen, 13 Prozent sind vollständig geimpft. Bis Ende Juni soll die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung einmal und mehr als jeder Dritte zweimal geimpft sein.