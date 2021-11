Urlaub in Ferienwohnungen auch 2022 von Reisenden bevorzugt

Anzeige

Die Mehrheit der Reisenden wird auch 2022 Ferienhäuser und Ferienwohnungen anderen Unterkünften vorziehen – so lautet das Ergebnis einer groß angelegten Umfrage von Booking.com. Die Onlinereiseagentur hat 24.000 Reisende in 31 Ländern nach ihrer Priorität gefragt. Dabei zeichnet sich dieser Trend auch bei Familien mit Kindern ab.

So gaben 55 Prozent der Reisenden weltweit an, dass sie sich auch 2022 eher für eine Ferienwohnung entscheiden als für beispielsweise ein Hotel oder Resort – in Deutschland waren es 60 Prozent. Die Vorteile wie Privatsphäre und der Platz einer ganzen Unterkunft für sich alleine seien ausschlaggebend. Allerdings entscheiden sich deutsche Reisende, die mit der Großfamilie verreisen, genauso wahrscheinlich für eine Ferienwohnung (61 Prozent) wie für ein familienfreundliches Hotel (60 Prozent).

Flexibilität bei Reisen für viele Urlaubende besonders wichtig

„In der gesamten Reisebranche wird Flexibilität außerdem weiterhin Priorität haben“, prognostiziert Booking.com ableitend aus der Umfrage. Dabei gaben Reisende folgende drei Prioritäten als die wichtigsten für das Jahr 2022 und darüber hinaus an: Die Gewissheit, dass sie kein Geld verlieren, sei weltweit 42 Prozent wichtig, in Deutschland waren es 40 Prozent. Die Möglichkeit zum Stornieren sei weltweit bei 33 Prozent von Priorität, in Deutschland gaben dies 39 Prozent an. Und die Möglichkeit, kostenlos umzubuchen, sei weltweit 32 Prozent besonders wichtig, in Deutschland sind es 32 Prozent.

Nach wie vor seien die wichtigsten Faktoren für Reisende aber der Gesamtpreis (weltweit 48 Prozent, Deutschland 50 Prozent) und das Reiseziel (weltweit 40 Prozent, Deutschland 43 Prozent). Sie würden allerdings dicht gefolgt von der Flexibilität, stornieren zu können. Das gaben weltweit 29 Prozent an, in Deutschland 39 Prozent.