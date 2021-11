Benzin im Urlaub: So teuer sind Sprit und Leihwagen im europäischen Ausland

Anzeige

Anzeige

Schon länger zeichnet sich ab, dass die Spritpreise in Deutschland ansteigen werden. Mittlerweile ist der Liter Diesel auf Rekordniveau angekommen und auch Benzin wird weiter teurer. Dadurch wird der Urlaub mit dem Auto – zumindest in Deutschland – teurer. Je nachdem, in welchem Land man urlaubt, muss man noch mehr Budget für die Zapfsäule einplanen. Es gibt im europäischen Vergleich aber auch Länder, in denen das Tanken günstiger ist als in Deutschland.

Diesel- und Benzinpreise im europäischen Vergleich

Ein Preisvergleich der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu entlarvt die teuersten Reisegebiete für Autofahrerinnen und Autofahrer: In den Niederlanden werden Autofahrende mit etwa 1,59 Euro pro Liter Diesel zur Kasse gebeten. Dicht gefolgt von der Schweiz (1,58 Euro) und Belgien (1,57 Euro). Das ist gut 20 Cent teurer als der Dieselsprit an deutschen Tankstellen, der durchschnittlich 1,39 Euro kostet. Auch beim Benzin führen die Niederland die Liste an: 1,97 Euro kostet der Liter hier im Schnitt. Dänemark verlangt 1,80 Euro, Portugal schlägt mit 1,74 Euro zu und befindet sich damit in derselben Preiskategorie wie Deutschland.

Wenn man die Tabelle dreht, stehen die Slowakei und Polen mit den niedrigsten europäischen Spritpreisen ganz oben. Der Liter Diesel und Benzin ist für unter 1,30 Euro zu haben. Spanien und Kroatien siedeln sich mit Preisen zwischen 1,26 Euro und 1,45 Euro pro Liter Treibstoff im Mittelfeld an.

Anzeige

Benzinpreise im europäischen Vergleich © Quelle: Quelle: holidu.de

Mietwagen und Ferienhaus: Hier wird es teurer

Anzeige

Laut Billiger-Mietwagen.de, Deutschlands größtem Mietwagenpreisvergleich, zeigt sich in Spanien ein deutlicher Sprung bei der Tagesgebühr für Mietwagen. Statt den 2019 noch üblichen 17,90 Euro am Tag, fallen jetzt 33,50 Euro an – dies entspricht einer Preissteigerung von 87 Prozent. Im Nachbarland Italien zahlen Reisende durchschnittlich 83 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren, in Deutschland liegen die Preise etwa 50 Prozent höher.

Laut Ferienhaus-Suchmaschine Holidu sind auch die Unterkünfte im Herbst 2021 im Vergleich zum Jahr 2019 teurer. Durchschnittlich 17 Prozent mehr zahlen Urlauberinnen und Urlauber in Deutschland im Herbst für eine Ferienunterkunft. Auf Gesamt-Spanien gerechnet beträgt die Preiserhöhung für Ferienwohnungen 20 Prozent. Wobei das beliebte Reiseziel Mallorca mit nur 8 Prozent erhöhten Preisen vergleichsweise günstig bleibt.

Trotzdem kann beim Urlaub im Herbst kräftig gespart werden: Denn im Vergleich zum Sommer sind die Preise in der Nachsaison oft erheblich geringer. In Deutschland können so im Vergleich zu den Augustpreisen im Schnitt 50 Prozent gespart werden, in Italien 32 Prozent, in den Niederlanden 18 Prozent, in Spanien 17 Prozent.

Geld sparen beim Tanken

Anzeige