Urlaub in Estland für Deutsche wieder ohne Quarantäne möglich

Tallinn. Die zehntägige Pflichtquarantäne bei Ankunft in Estland entfällt für Einreisende aus Deutschland von kommender Woche an. Dies geht aus einer vom Außenministerium in Tallinn am Freitag veröffentlichten Liste von Ländern mit niedrigen Corona-Ansteckungsraten hervor. Grund dafür ist demnach die gesunkene Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Weiter besteht in dem baltischen EU-Land aber eine Registrierungspflicht bei der Einreise.

Für Einreisende aus europäischen Ländern mit einer Infektionsrate von weniger als 150 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche entfällt in Estland die Quarantänepflicht. Wer aus Ländern mit einer höheren Rate in den Baltenstaat im Nordosten Europas einreist, muss sich für zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Sie kann aber durch negative Tests verkürzt werden. Auch vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene sind von der Quarantäne befreit.

Die Liste mit Ländern, für die die Quarantänepflicht gilt, wird einmal wöchentlich aktualisiert. In Estland wurden seit Beginn der Pandemie fast 130.000 Corona-Fälle erfasst. Mehr als 1200 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Regeln für die Rückreise nach Deutschland

Das Land gilt aus deutscher Sicht weiterhin als Risikogebiet. Allerdings können Deutsche die Quarantänepflicht nach der Rückreise umgehen, indem sie bei der Einreise einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder eine Genesung vorlegen. Für Flugreisende ist das ohnehin Pflicht.