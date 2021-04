Modellregion Eckernförde: Diese Daten werden über Ostsee-Touristen gesammelt

Anzeige

Wie kann sicherer Urlaub in Corona-Zeiten möglich werden? Um diese Frage zu klären, wird das Geschehen unter anderem in den Modellregionen Eckernförde und der Schlei-Region wissenschaftlich begleitet. Ziel ist es auch, den Einfluss der touristischen Aktivitäten auf das Infektionsgeschehen zu beurteilen. Für die Bewertung der Lage werden deutlich mehr Daten gesammelt als gewöhnlich – auch über die Urlauber.

Die Gesundheitsämter der beiden touristischen Modellprojekte schauen unter anderem auf die gesamte Zahl der in der Region durchgeführten Tests getrennt nach „Tourismus“ und „Einheimischen“, die Anzahl der positiven und negativen Tests, die Postleitzahlen der zu testenden Personen, den Impfstatus, das Ausbruchsgeschehen im Bereich der Modellregionen, die Sieben-Tage-Inzidenz für die Modellregionen, und die Impfquoten, berichten die „Kieler Nachrichten“.

Urlauber positiv mit Corona? Gesundheitsamt berechnet modellprojektbezogene Inzidenz

Dabei werden die Positivfälle bei Urlaubern im Gesundheitsamt getrennt erfasst und an die Heimatgesundheitsämter übermittelt. Sie belasten also die Inzidenz in ihrem Heimatort und nicht die der Modellregion. Gleichzeitig wird so in der Modellregion eine „zweite, quasi modellprojektbezogene, spezifische Inzidenz berechnen“, zitieren die „Kieler Nachrichten“ Prof. Ott, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Schleswig-Flensburg. „Wenn die Schere zwischen herkömmlicher und spezifischer Inzidenz auseinander driftet, ist dies ein Hinweis auf eine vermehrte tourismusbedingte Infektionsaktivität.“

Die wissenschaftliche Begleitung verlaufe etwa drei Wochen länger als die vierwöchige Projektphase, damit auch verzögerte Infektionen erfasst werden. Die Ergebnisse daraus sollen dann die Grundlage für Bewertung von möglichen Öffnungsschritten beziehungsweise Lockerungen bilden – beispielsweise im Hinblick auf den Sommer. Und darüber Aufschluss geben, ob Tourismus unter den Bedingungen der Modellprojekte sicher oder doch Pandemietreiber ist.