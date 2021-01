Urlaub im Paradies: Seychellen verlängern Quarantänezeit

Anzeige

Bisher sind Urlauber mit einer Quarantänepflicht von sechs Tagen nach der Einreise auf die Seychellen noch glimpflich davon gekommen. Doch ab sofort müssen Einreisende für mindestens zwölf Tage in Quarantäne. Das gilt auch für Gäste, die sich schon auf der Insel befinden. Zuerst hatte die Fachzeitung „touristik aktuell“ darüber berichtet. Die neue Regelung gilt seit dem 3. Januar. Für Deutsche ist die Inselgruppe eines der wenigen Ziele, die nicht als Risikogebiete gelten.

Die neuen Regeln sehen so aus: Reisende benötigen für die Einreise auf die Seychellen eine Reisekrankenversicherung, die Covid-19 abdeckt, sowie einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Trotzdem müssen sich danach alle Gäste in Quarantäne begeben. Erst am elften Tag muss vor Ort erneut ein Corona-Test gemacht werden, ohne den eine Entlassung aus der Quarantäne nicht erfolgen kann, so das Auswärtige Amt.

Seychellen: Verschärfte Regeln bei der Einreise

Die Quarantäne müssen Urlauber in einer extra zertifizierten Unterkunft verbringen. Bisher war es auch möglich, während der Quarantäne die hoteleigenen Strände zu nutzen, insofern genügend Abstand möglich war. Ob das so bleibt, ist noch nicht bekannt.

Zur Einreise muss zudem eine Gesundheitsgenehmigung zwischen 48 Stunden und drei Stunden vor Abflug über die offizielle Webseite der seychellischen Regierung beantragt werden. Dafür werden Reisepass, Passbild, Kontaktdaten, Flugdaten, Unterkunft, das negative Corona-Testergebnis, eine Krankenversicherung und die Kredit- oder Bankkarte benötigt.

Einschränkungen auch bei Schwimmbädern und Wellnessbereichen

Die Bearbeitung der Gesundheitsgenehmigung dauert bis zu sechs Stunden und die Gebühr dafür beträgt 50 US-Dollar. In Not- und Eilfällen wird ein Expressantrag innerhalb von 30 Minuten für 150 US-Dollar bearbeitet.

Im Land selbst bleiben Restaurants – außer in Hotels –, Imbisse, Geschäfte, Fitnessstudios, Spas und Schwimmbäder bis mindestens 13. Januar geschlossen. Daher ist lediglich die Benutzung privater Pools an den Suiten oder Villen weiterhin gestattet. Sportliche Aktivitäten dürfen nur noch allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts ausgeübt werden, darunter fallen auch Wassersportarten.