Urlaub im Corona-Risikogebiet: Bekomme ich trotz Quarantäne Lohn?

Neues Leitsystem: Hochsaison an der Ostseeküste, aber “keine überfüllten Strände”

Am Wochenende ist die nächste große Reisewelle an die Ostsee gerollt. Doch dank neu eingeführtem Leitsystem verteilen sich die Urlauber sehr gut in der Region. So gebe es noch keine überfüllten Strände.