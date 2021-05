Kanaren-Inzidenz unter 50: Wird die Reisewarnung vor Pfingsten aufgehoben?

Anzeige

Bereits seit mehr als zehn Tagen in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Kanaren unter 50. Damit steigen die Chancen, dass die Bundes­regierung die spanischen Inseln noch vor Pfingsten von der Liste der Risiko­gebiete streicht. Somit würde die Quarantänepflicht in Deutschland nach einer Rückkehr entfallen.

Mittlerweile ist der Inzidenzwert für die gesamten Kanaren schon auf 39,8 gefallen (Stand: 10. Mai). Lediglich auf Lanzarote stiegen die Zahlen in den vergangenen Tagen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 66,75. Es folgen Teneriffa mit 50,83, Gran Canaria mit 31,33, La Gomera mit 13,84, Fuerteventura mit 12,53, El Hierro mit 8,97 und La Palma mit 3,59.

Doch obwohl die Corona-Lage relativ stabil scheint und der Corona-Notstand in Spanien aufgehoben wurde, sollte es auf den Kanaren zunächst keine Lockerungen geben. Die kanarische Regierung verkündete am Donnerstag, dass die Kanaren sämtliche Einschränkungen beibehalten werden. Die wichtigsten Aspekte seien die Einreisekontrollen an den Flug- und Schiffshäfen, die Beschränkung der maximalen Personenanzahl bei öffentlichen oder privaten Treffen sowie die Ausgangssperre.

Ebenso werde das Ampelsystem weiter fortgeführt und die aktuellen Regelungen des jeweiligen Risikolevels blieben weiterhin in Kraft, berichtet „Teneriffa-Aktuell“. Man fürchtete, dass die positive Entwicklung der Infektionszahlen durch Lockerungen gefährdet und damit die Wiederaufnahme des touristischen Geschäfts bedroht werden könnte.

Das Oberste Landesgericht hebt Ausgangssperre für Kanaren auf

Allerdings entschied das Oberste Landesgericht vor Ort am Sonntag, dass die Kanaren zumindest die nächtliche Ausgangssperre nach dem Ende des Corona-Notstandes in Spanien nicht aufrechterhalten dürfen. Zur Begründung hieß es, die Behörden verfügten über alternative Maßnahmen, um Infektionen während der Nachtstunden zu unterbinden.

Die linke Zentralregierung hatte das Notstandsgesetz nicht verlängern wollen, obwohl in Teilen Spaniens die Corona-Zahlen immer noch relativ hoch sind. Über die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus entscheiden jetzt wieder die Regionalregierungen. Das letzte Wort sollen die Gerichte haben, die sich darüber aber bereits beschwerten, weil sie damit eine Aufgabe der Politik übernehmen müssten und eine Überlastung befürchten.

Es zeichnete sich ab, dass Spanien bei den Corona-Maßnahmen zu einem Flickenteppich werden könnte. Die Corona-Lage ist sehr uneinheitlich. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Madrid, wo die konservative Regionalregierung keine Ausgangssperre anordnete, bei 130, während auf den Balearen im Mittelmeer, zu denen auch die Ferieninsel Mallorca gehört, die Ausgangssperre aufrechterhalten bleibt, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz dort bei nur gut 26 liegt. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt dieser Wert zurzeit 118. Die Opposition warf der Regierung eine chaotische Corona-Politik vor.