Urlaub an Nordsee und Ostsee: Was wird aus der Reise zu Pfingsten?

Urlaub an Pfingsten 2020 war nach wochenlangem Corona-Lockdown zum Großteil wieder möglich. Darauf hoffen die Tourismusbetriebe an der Nordsee und Ostsee auch in diesem Jahr – vor allem, da seit Monaten in den meisten Bundesländern Gastronomie und Hotellerie geschlossen sind. In Schleswig-Holstein, im Saarland und Sachsen dürfen im Zuge von Modellprojekten Restaurants und Hotels derzeit öffnen. Könnten auch Regionen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu Pfingsten für Touristen öffnen?

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Aussichten auf den Pfingsturlaub an der Ostsee gerade gesunken. Seit Montag ist das Land wieder in einem harten Lockdown, um die Corona-Neuinfektionen wieder zu senken. Camper und Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern müssen bis spätestes 23. April ausreisen. Für mindestes vier Wochen gelten verschärfte Corona-Maßnahmen, also bis eine Woche vor dem Pfingstwochenende am 23. und 24. Mai.

Mecklenburg-Vorpommern: Tourismusbranche hofft auf sinkende Corona-Zahlen zu Pfingsten

Ganz aufgegeben hat die Branche den Wunschtermin Pfingsten noch nicht. „Vielleicht ändert sich die Lage bis dahin noch“, zitiert die „Ostsee-Zeitung“ Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV. Allerdings vermute er, dass dann erst in anderen Bereichen gelockert werden – an Schulen beispielsweise. Dennoch wolle der Tourismusverband dem Land in den kommenden zwei Wochen einen Plan vorlegen, wie der Tourismus bald öffnen könne.

Test-Öffnungen in einzelnen Regionen lehnt Woitendorf aber klar ab. Im Gespräch sei stattdessen ein Stufenplan wie 2020: Erst Urlaub im eigenen Bundesland, dann öffnen für alle Bundesbürger.

Video Tourismuschef von Mecklenburg-Vorpommern über Öffnungen zu Pfingsten: "Sind nicht frei von Hoffnung" 5:27 min Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern litt an Ostern schwer am Einreiseverbot, betont Tourismuschef Tobias Woitendorf. Seine Hoffnung liegt nun auf Pfingsten. © RND

Urlaub an Pfingsten: Tourismusbetriebe an der Nordsee hoffen auf Modellregionen

Auch Tourismusbetriebe auf den Nordseeinseln, in den Küstenregionen sowie in Niedersachsen blicken hingegen neidisch auf ortsnahe Regionen wie in Schleswig-Holstein oder im Ostharz, wo Restaurants und Cafés Tagestouristen bereits draußen bewirten. Einige von ihnen hoffen weiterhin, im Zuge von Modellprojekten bald wieder Touristen empfangen zu dürfen.

Cuxhaven beispielsweise wurde in der ersten Auswahlrunde als eine von zwölf Modellregionen in Niedersachsen ausgewählt, doch der Start wurde bis zur Einführung der einheitlichen Bundesregeln im Infektionsschutzgesetz verschoben. Auch die Ostfriesischen Inseln haben der Landesregierung ein Konzept zur langfristigen Öffnung für Touristen vorgelegt. Geplant sind unter anderem verpflichtende Tests vor der Anreise und ein weiterer Test zwei Tage nach der Ankunft. „Wir haben bisher keine Rückmeldung erhalten, wie unser Konzept beim Land beurteilt wird“, zitiert die „Hannoversche Allgemeine“ Göran Sell, Geschäftsführer der Ostfriesischen Inseln GmbH.

Laut Marketingleiter der Insel Juist, Thomas Vodde, sei die Buchungslage für die Pfingstfeiertage trotz ungeklärter Situation gut. „Wenn geöffnet wird, wird das Ganze noch einmal in die Höhe schnellen“, prognostiziert er. Wichtig sei aber, dass eine Öffnung auch von Dauer und nicht nur für drei Wochen angelegt sei. „Für den Sommer bin ich hoffnungsfroh“, sagt der Marketingchef. Denn schon im vergangenen habe sich die Infektionslage mit zunehmenden Temperaturen verbessert.