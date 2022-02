Wie normal wird unser Urlaub im Sommer 2022?

Anzeige

Bei den Deutschen hat sich Reiselust aufgestaut, mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie mit Verboten und Hürden führen zu einem großen Nachholbedarf. Laut einer aktuellen Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen planen 57 Prozent der Deutschen für 2022 eine Reise – 27 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. „Der Reiseweltmeister Deutschland meldet sich zurück“, kommentiert der wissenschaftliche Leiter Ulrich Reinhardt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weniger Reisebeschränkungen

Die Rahmenbedingungen für den Tourismus verbessern sich wieder. Immer mehr Länder heben umfassende Reiseinschränkungen auf oder planen dies in absehbarer Zeit zu tun. Vorreiter waren Großbritannien, Skandinavien sowie die Schweiz und Österreich.

Die Bundesregierung stuft aktuell mehr als 100 Länder als Hochrisikogebiete ein – damit einhergeht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Nicht geimpfte Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer müssen in Quarantäne. Doch hier könnte es bald Erleichterungen geben. „Um den durch Omikron weltweit gestiegenen Inzidenzen Rechnung zu tragen, wird der Bund die Einstufung der Hochrisikogebiete anpassen“, heißt es im Beschluss der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz. Damit soll vor allem das Reisen für Familien einfacher werden, „da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können“.

Gleichzeitig sieht Reiseforscher Jürgen Schmude von der Ludwig-Maximilian-Universität München einen gewissen „Gewöhnungseffekt“ bei den Menschen. Mit der Omikron-Variante lasse die Verunsicherung nach, auch die Einstufung eines Landes als Risikogebiet habe nicht mehr die abschreckende Wirkung wie noch vor einem Jahr.

Reisebranche ist optimistisch

Bei diesen Aussichten verwundert es nicht, dass sich in der Tourismusbranche Optimismus breit macht. Tui-Vorstandschef Fritz Joussen erwartet „einen starken Sommer 2022″, der Weg aus der Pandemie zeichne sich immer klarer ab. Dezember und Januar sind bei den Deutschen traditionell sehr beliebteste Monate für Reisebuchungen. Im Gegensatz zum Vorjahr lässt sich dieser Trend 2022 wieder beobachten. „Das Buchungsniveau für den Sommer ist jetzt schon sehr hoch – in einzelnen Wochen liegen die Neubuchungen sogar bereits auf dem Vorkrisenniveau von 2019″, bestätigt der Vorsitzende des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig.

40 Prozent der Deutschen planen laut der Stiftung für Zukunftsfragen eine Reise in Europa, das sind acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Groß ist dabei vor allem die Sehnsucht nach Sonne und Meer im Sommer: Spanien ist mit sieben Prozent das Wunschziel Nummer 1 im Ausland, gefolgt von Italien (5,6 Prozent), Skandinavien (4,3 Prozent) und Griechenland (3,9 Prozent).

Bei den Frühbuchungen für den Sommer liege aber das östliche Mittelmeer derzeit etwas weiter vorne als das westliche, so Fiebig. „Insbesondere Griechenland und die Türkei laufen sehr gut. Auch Ägypten erfreut sich wieder einer starken Nachfrage. Und im westlichen Mittelmeer ist Spanien ganz vorne, aber auch Portugal entwickelt sich gut.“

Bei Deutschlands größtem Reiseveranstalter Tui ist Griechenland der Gewinner. Der Boom hatte bereits 2021 eingesetzt: Der Flugverkehr in Griechenland erreichte im Juli und August 86 Prozent des Vorkrisenjahres 2019, während es in ganz Europa nur 40 Prozent waren. Einige beliebte Destinationen wie die Inseln Mykonos und Santorin verzeichneten im August sogar mehr Besucherinnen und Besucher als im bisherigen Rekordjahr 2019.

„Der Trend setzt sich 2022 definitiv fort“, sagt Tui-Sprecher Aage Dünhaupt dem RND. Daher stockt der Konzern sogar die Kapazitäten auf: Brachte Tui im Vor-Corona-Jahr 2019 etwa 2,8 Millionen Reisende nach Griechenland, so plant der Reiseveranstalter in diesem Jahr mit drei Millionen.

Viele Deutsche bleiben vorsichtig

Das beliebteste Ziel der Deutschen ist und bleibt aber das eigene Land: 30,6 Prozent der Menschen planen laut der Stiftung für Zukunftsfragen eine Urlaubsreise von mindestens fünf Tagen in Deutschland. Das sind zwar gut drei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, aber immer noch mehr als vor der Pandemie 2019.

Natur und Outdoor seien dabei am beliebtesten, sagt Reiseforscher Schmude. Dieser Trend zeigte sich schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie und habe sich in den vergangenen beiden Jahren manifestiert.

Kommt die Reisenormalität zurück?

Steht der Reisesommer 2022 also ganz im Zeichen der Normalität? Nein, soweit ist es dann doch noch nicht. Die Pandemie hat bleibende Spuren hinterlassen. „Corona wird auch das Jahr 2022 beeinflussen. Viele Menschen zeigen sich weiterhin krisenbewusst“, so Ulrich Reinhardt. 22 Prozent seien sich noch unsicher, ob sie reisen werden, 21 Prozent der Befragten wollen auf den Urlaub verzichten. 52 Prozent gaben als Ursache für ihr Zögern die Corona-Pandemie – verbunden mit der Sorge vor einer Stornierung, einer Quarantäne oder einer Infektion – an.

Viele Reiseveranstalter haben sich darauf eingestellt und setzen neben Hygienekonzepten auf kurzfristig stornierbare Flex-Tarife und Corona-Versicherungen. „Sicherheit hat seit der Pandemie einen ganz neuen Stellenwert“, sagt Ralph Schiller, CEO des Reiseveranstalters FTI, dem RND.

Das erstrecke sich auch auf die Absicherung im Insolvenzfall: Veranstalter mit einem Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr müssen sich seit November 2021 beim Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) gegen eine Pleite absichern. Damit sei das Reisen für Kundinnen und Kunden komplett absichert. „Dieses Mehr an Sicherheit führt im Schnitt allerdings durchaus auch zu kleinen Preissteigerungen“, so Schiller.

Wo der Urlaub teurer wird

Gleichzeitig sind vielerorts die Kapazitäten noch nicht wieder voll hochgefahren: Airlines haben in der Pandemie Flugzeuge stillgelegt, Personal entlassen und Strecken gestrichen. Auch in Hotels herrscht Fachkräftemangel, nicht überall werden bereits wieder 100 Prozent der Unterkünfte öffnen. Der Nachfragestau an Urlaubsreisen dürfte zu einem weiteren Kostenfaktor werden – vor allem an beliebten Zielen.

Tui teilte mit, dass auf den griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Korfu und Kos bereits die Preise anziehen, teils seien Kontingente für den Sommer sowie Pfingsten schon knapp.

Der Ferienhaussuchmaschine „Holidu“ zufolge sind bereits 70 Prozent der Angebote an der Ostsee ausgebucht. Die hohe Nachfrage nach Ferienwohnungen in Deutschland führe dazu, dass die Preise seit 2019 um 25 Prozent auf durchschnittlich 125 Euro pro Tag gestiegen sind. Die Durchschnittsmieten unterscheiden sich aber je nach Region stark: Besonders teuer ist es auf Sylt mit 190 Euro, die Rhön liegt mit 75 Euro am unteren Ende.

Auch die Mietwagenpreise haben seit Beginn der Pandemie kontinuierlich angezogen. Zahlreiche Vermieter mussten ihre Flotten infolge der Pandemie minimieren und versuchten zudem, die Verluste im Lockdown-Jahr 2020 wieder aufzuholen. Laut der Plattform „billiger-mietwagen.de“ lag der Durchschnittspreis europaweit mit rund 40 Euro pro Tag 38 Prozent über dem von 2019.

Günstiger werden die Wagen dieses Jahr nicht, im Gegenteil: „An beliebten Zielen erwarten wir auch 2022 nochmal deutliche Preissteigerungen“, prognostiziert Plattformsprecher Frieder Bechtel. Bereits jetzt lägen die Preise für ein Auto auf Mallorca im Sommer 19 Prozent über denen von 2021 – und sogar 167 Prozent über denen von 2019. Auch auf anderen Inseln wie Sardinien, Sizilien und Korsika werde es teuer, so Bechtel.

Experten: Lieber früh buchen

Höhere Kosten müssen Urlauberinnen und Urlauber vor allem in der Hauptsaison für Reisen in die beliebtesten Gebiete einkalkulieren. Je kurzfristiger gebucht wird, desto teurer können Restplätze werden.

„Wir gehen nicht davon aus, dass es 2022 eine starke Last-Minute-Saison mit vielen Schnäppchen geben wird,“ sagt Christoph Heinzmann, Tourismusexperte bei „Holidaycheck“. „Aufgrund der knapper werdenden Kapazitäten in den Urlaubsregionen werden die Preise über die nächsten Monate wohl noch steigen. Daher ist es sinnvoll, bereits jetzt zu buchen.“ Wer erst kurz vor Abreise buchen möchte, sollte relativ flexibel sein, was Termin, Reiseziel und Unterkunft betrifft.

Für eine verlässliche Urlaubsplanung sei es wichtig, den Reisenden das Vertrauen mehr und mehr zurückzugeben. DRV-Präsident Fiebig sieht hier die Politik in der Verantwortung: „Nachvollziehbare Regeln mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf sind wichtig – für die Reisenden aber auch für die Unternehmen.“ Das Hin und Her habe im vergangenen Jahr zur Verunsicherung beigetragen und zu wirtschaftlichen Schäden geführt. Als Beispiel nennt Fiebig die kurzfristige Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet. „Die Menschen hatten den Eindruck: Von heute auf morgen kann sich alles wieder grundlegend ändern.“ Dies müsse unbedingt vermieden werden.

Wirtschaftlich anstrengendes Jahr

Und bei allem Optimismus: Auf wirtschaftliches Normalniveau werde man auch 2022 noch nicht wieder kommen, so Fiebig. „Der Start ins Jahr war noch relativ schwach – vor allem die Buchungen für Fernreiseziele liegen deutlich unter Vorkrisenniveau.“ 2022 werde damit wirtschaftlich noch ein anstrengendes Jahr für die Branche. 2023, spätestens 2024, rechne man aber wieder mit normalen Verhältnissen.