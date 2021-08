Wohnungstausch, Workaway und Wwoof: Wie Reisende noch günstig Urlaub machen können

Anzeige

Wer jetzt noch nach einer bezahlbaren Unterkunft für den Sommer sucht, hat es nicht leicht. In den beliebtesten Urlaubsregionen sind die meisten Hotelzimmer und Ferienwohnungen längt ausgebucht. Ein Grund, seine Urlaubspläne an den Nagel zu hängen, ist das aber nicht – schließlich gibt es noch andere Wege ins Urlaubsglück. Und die sind sogar um einiges günstiger.

Tauschportale: Keine Kosten für Unterkunft

Eine Möglichkeit ist der Haus- und Wohnungstausch, der folgendermaßen funktioniert: Auf einem Tauschportal suchen registrierte Nutzerinnen und Nutzer nach einem Ort, der ihnen gefällt und fragen dann potentielle Tauschpartnerinnen- und partner an. Haben alle Beteiligten Interesse, verbringen sie ihre freien Tage in den vier Wänden der anderen Partei.

Das Beste an dieser Art zu reisen: Urlauber und Urlauberinnen erhalten meist hilfreiche Insidertipps – und es fallen keine Kosten für die Unterkunft an. Allerdings verlangen die meisten Portale einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. So kostet die Mitgliedschaft bei HomeLink nach einem kostenlosen Probemonat 140 Euro im Jahr. Bei HomeExchange werden für ein Jahresabo mindestens 130 Euro fällig, bei Intervac nach einer dreiwöchigen Testphase 110 Euro.

Damit der Urlaub über eines der Tauschportal auch wirklich zum Erfolg wird, empfiehlt die Stiftung Warentest, den eigenen Vermieter oder die Vermieterin über das Vorhaben zu informieren und gemeinsam mit den Tauschpartnerinnen und Tauschpartnern eine Vereinbarung aufzusetzen, in der die Rahmenbedingungen festgehalten werden. Außerdem sollten beide Parteien die Schlüsselübergabe gut vorbereiten, damit es nicht gleich zu Beginn des Urlaubs zu Problemen kommt.

Workaway: Ein paar Stunden Arbeit für Kost und Logis

Wem die Idee mit dem fremden Haus gefällt, sie oder er aber auch die Besitzer kennenlernen und in eine fremde Kultur eintauchen möchte, dann sollte der nächste Urlaub über die Plattform Workaway eingefädelt werden. Vorab sei aber gesagt: Vor Arbeit sollte man sich bei dieser Art des Reisens nicht scheuen. Denn das Portal vermittelt Reisewillige mit Gastgeberinnen und Gastgebern, die auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung sind.

Benötigt etwa ein junges Paar Hilfe bei der Hausrenovierung, kann es ein Webprofil erstellen, worin beschrieben wird, welche Art von Hilfe wann benötigt wird. Finden Nutzerinnen oder Nutzer die Ausschreibung interessant, können diese über die Plattform mit dem Paar in Kontakt treten. Die tägliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich fünf Stunden, der Rest des Tages bleibt zum Erkunden der Region. Als Gegenleistung für ihre Arbeit erhalten die Helfer meist freie Kost und Logis, vereinzelt zahlen die Gastgeber auch ein Taschengeld.

150.000 machen „Urlaub gegen Hand“ auf Facebook

Die einzigen Kosten, die bei dieser Art des Reisens anfallen, sind somit die An- und Abreise. Und der Mitgliedsbeitrag: 39 Euro kostet eine Single-Mitgliedschaft pro Jahr, gemeinsam reisende Paare oder Freunde müssen insgesamt 49 Euro zahlen. Allerdings solltest du bedenken: In vielen Ländern außerhalb Europas benötigst du auch für Workaway ein Arbeitsvisum, unabhängig davon, ob du Taschengeld bekommst oder nicht.

Ähnlich funktioniert auch „Urlaub gegen Hand“. In der dazu gehörigen Facebook-Gruppe sind mehr als 150.000 Menschen vereint, die weltweit kostenfreie Unterkünfte für einfache Hilfen anbieten. Auch hier handelt es sich um Privatleute. Der Vorteil: Du sparst die Vermittlungsgebühr. Der Nachteil: Du hast keine Hilfe, sollte etwas schiefgehen. Auch hier musst du die Visabedingungen beachten.

Beim Wwoofing geht es um nachhaltiges Leben

Die Webseite Help Exchange, kurz HelpX, funktioniert ähnlich, ist aber spezialisiert auf Australien, Neuseeland, Kanada, die USA und Europa. Wie bei Workaway steht der kulturelle Austausch im Vordergrund und auch die Bandbreite an Gastgebern ist ähnlich groß. Die Mitgliedsgebühr ist hier besonders günstig: Sie kostet lediglich 20 Euro und gilt zwei Jahre.

Das Portal Wwoof stellt weniger den kulturellen Austausch als das Vermitteln eines nachhaltigen Lebensstils in den Fokus. Während die „Jobangebote“ auf Workaway und HelpX vielseitig sind, suchen über die Website des weltweiten Austauschnetzwerks Wwoof (World-Wide Opportunities on Organic Farms) hauptsächlich ökologische Bauernhöfe beziehungsweise Selbstversorger nach helfenden Händen. Eine Mitgliedschaft bei der deutschen Organisation ist ein Jahr gültig und kostet einmalig 25 Euro. Auch hier gilt: Informiere dich gut über die Visumsregeln.

Couchsurfing: Sofas und Matratzen weltweit

Wer Urlaub ohne Gegenleistung machen möchte, hat ebenfalls Chancen. Seit vielen Jahren schon gibt es die Plattform Couchsurfing, die seit Beginn der Corona-Pandemie allerdings 12 Euro pro Jahr kostet. Hier stellen Privatleute ihre Sofas oder Matratzen zur Verfügung. Meist wohnt man in der gleichen Wohnung oder gar im gleichen Zimmer wie der Gastgeber oder die Gastgeberin. Auch wenn viele Couchsurfing vor allem für einen kostenfreien Übernachtungsplatz nutzen, war die Idee einst, den kulturellen Austausch zu fördern. Immerhin lernt man beim Couchsurfing Reisende aus aller Welt kennen.

In Anlehnung an die Facebook-Gruppe „Urlaub gegen Hand“ entstand die Gruppe „Urlaub ohne Gegenleistung“. Wie der Name schon sagt, geht es hier ebenfalls darum, bei Privatleuten ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Angebote variieren von einer Nacht bis hin zu mehreren Monaten und sind weltweit verfügbar. Wer schauen will, was möglich ist, stellt einfach eine Anfrage ein – und bekommt so vielleicht gar Inspiration für ein Reiseziel, das er oder sie gar nicht auf dem Schirm hatte.