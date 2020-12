Unwetter auf Mallorca: Meterhohe Wellen verwüsten Hafen von Port d’Andratx

Anzeige

Port d’Andratx. Noch mehr als 50 Meter über dem Meeresspiegel spritzte Gischt auf die Balkone: In der Nacht zu Montag fegte Sturmtief „Bella“ mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde über Mallorca und sorgte vor allem an der Südwestküste für Zerstörung.

Deutsche Ferienwohnungsbesitzer in Port d’Andratx berichten von schweren Zerstörungen an der Hafenpromenade, wo sogar massive Mauern durch die Wucht der Windböen und den Druck des Wassers, das den Bereich überflutete, umgestürzt wurden. Auch ein Boot im Trockendock stürzte um. Die Schäden sind so gravierend, dass die Promenade für die Aufräumarbeiten gesperrt wurde.

Sturm „Bella“: Bis zu neun Meter hohe Wellen spritzen bis auf Balkone

Und sogar in den Wohnanlagen hoch über dem Meer bekamen die Bewohner den Sturm hautnah zu spüren: Die teils neun Meter hohen Wellen in der Bucht ließen die Gischt bis in die höher gelegenen Wohngebiete spritzen – ein seltenes Phänomen auf dieser Seite der Insel.

Während es im Tramuntana-Gebirge zu Weihnachten sogar ein wenig Schnee gab, ächzte die Südwestküste unter dem Angriff von „Bella“. Und noch ist die Gefahr auch nicht gänzlich gebannt: Weiterhin gilt eine Sturmwarnung, und es werden starke Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erwartet.