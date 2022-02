Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für den Flugverkehr?

Anzeige

Anzeige

Russlands Angriff auf die Ukraine hat deutliche Auswirkungen auf den Flugverkehr über Europa. Die Europäische Luftsicherheitsagentur Easa hat Warnungen an die Fluggesellschaften herausgegeben. Diese betreffen nicht nur den gesperrten Luftraum der Ukraine, sondern auch die Republik Moldau und Belarus. Hier sind Landungen, Starts und Überflüge verboten.

+++ Alle Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

In den russischen Lufträumen Moskau und Rostow werden die Flugzeugbetreiber zu erhöhter Vorsicht aufgerufen, weil der Einsatz von Mittelstreckenraketen möglich sei.

Anzeige

Radarbilder zeigen, wie der Luftverkehr über der Ukraine im Laufe der Nacht zu Donnerstag zum Erliegen kam und wie sich die Situation am Himmel über Europa nun darstellt.

Was bedeutet die Sperrung des Luftraums für Langstreckenflüge?

Fluggesellschaften, die auf ihren Routen nach Fernost normalerweise die Ukraine überqueren, müssen nun Umwege in Kauf nehmen. Gravierende Auswirkungen für Langstreckenflüge zum Beispiel von Europa nach Asien hat die Sperrung des Lauftraums über der Ukraine aber noch nicht.

Anzeige

Überflüge über die Ukraine sind schon seit 2014 auf ein Minimum reduziert – seit Flug MH17 von Malaysia Airlines durch eine Luftabwehrrakete über der Ostukraine abgeschossen wurde. Fast 300 Menschen starben.

Weitaus gravierender für die Luftfahrt wäre es, wenn der gesamte russische Luftraum gesperrt würde. Er ist mit 26 Millionen Quadratkilometern ein kritischer Knotenpunkt – wichtige Fracht- und Passagierflugrouten zwischen Europa, Nordamerika und Asien verlaufen hier. Sollte dieser Bereich gesperrt werden, müssten Airlines ihre Flüge umleiten und dabei auch die Spannungsgebiete im Nahen Osten umgehen.

Was eine solch große Umleitung für Folgen haben könnte, zeigt ein Blick in die Zeit des Kalten Krieges. Flugzeuge mussten in der Hochphase der Auseinandersetzungen von Europa nach Asien westwärts fliegen. Die Route ist deutlich länger, eine Zwischenlandung zum Auftanken im US-Bundesstaat Alaska war notwendig – ein kostspieliger Umweg.

Für die bereits unter der Pandemie leidende Reisebranche könnte das erhebliche Mehrkosten bedeuten.

Wann könnte der russische Luftraum gesperrt werden?

Anzeige

Die Lage könnte sich weiter verschärfen, wenn etwa die EU Flugverbote gegen russische Airlines wie Aeroflot verhängt. Großbritannien ist diesen Schritt bereits gegangen – und hat prompt diese Antwort erhalten.

Russland hat am Freitag seinen Luftraum für britische Flugzeuge gesperrt. Von dem Überflugverbot seien auch Maschinen betroffen, die in Großbritannien geleast wurden, teilte die russische Luftfahrtbehörde am Freitag in Moskau mit.

Dies sei eine Reaktion auf ein Landeverbot für die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot, das Großbritannien nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ausgesprochen hat. Die Behörde verwies zur Begründung auf ein Abkommen zwischen beiden Ländern, „dass die Fluggesellschaften beider Länder faire und gleiche Rechte erhalten“.