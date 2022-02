Eskalation der Ukraine-Krise könnte zu deutlichen Reisebeschränkungen führen

Anzeige

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu, und mit jeder weiteren Eskalationsstufe könnten die Auswirkungen auch für Reisende spürbarer werden.

Schon am Wochenende hatte das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für die Ukraine verschärft: „Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen“, ist in den Reise- und Sicherheitshinweisen für das Land zu lesen. Bei einem russischen Angriff auf die Ukraine seien die Möglichkeiten zur Unterstützung deutscher Staatsangehöriger „sehr begrenzt“.

Lufthansa setzt Flüge in die Ukraine aus

Auch Deutschlands größte Airline Lufthansa reagiert auf die Entwicklungen und setzt seit Montag die Flüge von und nach Kiew sowie in die ukrainische Schwarzmeer­stadt Odessa aus. „Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine werden die Airlines der Lufthansa Group ihre regulären Flüge nach Kiew (KBP) und Odessa (ODS) vorerst bis Ende Februar aussetzen“, teilte das Unternehmen mit.

Man beobachte die Situation „ständig und wird zu einem späteren Zeit­punkt über weitere Flüge entscheiden“. Bei eine Stabilisierung der Lage plane der Konzern, den regulären Flugbetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen, so ein Unternehmenssprecher.

Lufthansa: Keine Überflüge über Ukraine und Belarus

Doch nicht nur Flüge zu Zielen in der Ukraine sind betroffen, auch Interkontinentalverbindungen. Für Fernverbindungen etwa nach Asien nutzen viele nun Routen nördlich oder südlich der Ukraine. „Überflüge finden grundsätzlich nicht statt“, teilte die Lufthansa dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit. Das gelte auch für den Luftraum über Belarus.

Die deutsche Airline ist nicht die einzige: Der Himmel über der Ukraine leert sich, wie auch ein Bild der Flugplattform „Flightradar24″ zeigt. Demnach sind über dem Land praktisch nur noch Linienflugzeuge unterwegs, die an einem ukrainischen Airport starten oder landen.

„Niemand will den nächsten MH17 haben“

Noch stärkere Einschränkungen wären durchaus denkbar. „Ein Krieg würde erhebliche Flugeinschränkungen mit sich bringen“, sagt Michael Trinkwalder, Travel Security Analyst des Sicherheitsanbieters A3M, der sich auf Krisenfrühwarnung spezialisiert hat. Airlines würden bei einem weitreichenderen Angriff Russlands auf die Ukraine nicht nur dieses Land, sondern wahrscheinlich auch umliegende Grenzgebiete umfliegen.

„Niemand will den nächsten MH17 haben“, sagt Trinkwalder mit Blick auf das Flugzeugunglück aus dem Jahr 2014. Der Malaysia-Airlines-Flug 17 war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem umkämpften Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden, alle Insassen wurden getötet. Seither meiden Airlines diesen Luftraum.

Überflugverbot über Russland hätte weitreichende Folgen

Mögliche harte Sanktionen seitens Russland könnten sogar zur Beeinträchtigung des Flugverkehrs Richtung Ostasien führen. Die geografisch günstigste Flugroute zu Zielen wie Japan, China und Südkorea führt nämlich über Russland und Sibirien. „Sollte sich eine Sanktionsspirale in Gang setzen, lässt sich nicht ausschließen, dass Russland europäischen Airlines die Überflugrechte entziehen könnte“, so Trinkwalder.

Ein Überflugverbot gab es zuletzt während des Kalten Krieges: Die Sowjetunion erteilte europäischen Airlines keine Überflugerlaubnis. Und so nutzte beispielsweise die skandinavische Airline SAS auf ihren ersten Flügen Richtung Japan im Jahr 1957 nicht die kürzeste Route über Nordrussland und Sibirien.

Stattdessen flog sie die längere sogenannte Polroute, mit Zwischenlandung in Anchorage in Alaska. Mit Ende des Kalten Krieges verkürzten sich nach 1990 die Flugzeiten, weil Airlines aus Europa nach Ostasien jetzt auf dem geographisch günstigsten Weg über Russland und Sibirien fliegen dürfen.

Ein erneutes Überflugverbot hätte weitreichende Folgen: „Airlines müssten dann wieder ineffizientere Flugrouten nutzen. Das würde voraussichtlich Flugstreichungen nach sich ziehen, und die Flugpreise für Flüge Richtung Ostasien dürften dann deutlich steigen“, so Trinkwalder.

Eine klare Einschätzung zu geben, sei jedoch schwierig, denn eine vergleichbare Situation habe es seit dem Kalten Krieg nicht gegeben. „Auch die Einschränkungen beispielsweise während der Jugoslawienkriege von 1991 bis 2001 waren nicht vergleichbar – nicht zuletzt, weil das Flugaufkommen nicht annähernd so hoch war wie heute“, so Trinkwalder.

Reisen nach Russland

Wer derzeit eine Reise nach Russland plane oder aktuell vor Ort sei, solle „vorsichtig sein“ und sich regelmäßig über die aktuelle Lage informieren, sagt Samed Kizgin, Head of Travel Security Analyst Team bei A3M. Von Reisen in das Land rate A3M zwar derzeit nicht generell ab. „Das Risiko für diplomatische Schwierigkeiten steigt aber, weil Russland als ganzes Land in einem Konflikt befindet“, so Kizgin.

Ukraine „extrem unsicheres“ Reiseziel

Die Organisation „International SOS“, einer der weltweit führenden Reisesicherheitsspezialisten, stuft das Sicherheitsrisiko in Russland derzeit als „mittel“ ein. Das Unternehmen wertet jedes Jahr verschiedene Risikofaktoren aus und veröffentlicht diese in der „Risk Map“. In insgesamt fünf Kategorien – von extrem unsicher bis unbedeutendes Risiko – sind die Weltregionen eingeteilt.

Nur ein einziges Land in Europa wird wird in Teilen in die risikoreichste Kategorie eingeteilt: Wegen der Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze ist ein Teil des Ostens der Ukraine als extrem unsicher klassifiziert. Das betrifft die Regionen um Donezk, Luhansk und Mariupol. Der Rest der Ukraine ist derzeit noch als „orange“ markiert, was ein mittleres Risiko signalisiert.