Tui Fly gibt Flugplan für Winter 2021/22 frei

Hannover. Tui Fly veröffentlicht als erste Airline in Deutschland den Winterflugplan 2021/22. Darin sind 14 Ziele in Ägypten, Marokko, Portugal, Spanien, Zypern und auf den Kapverdischen Inseln vertreten. Allein knapp die Hälfte der angebotenen Kapazität entfällt dabei auf die vier Kanarischen Inseln Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Insgesamt bietet der Winterflugbahn über eine Million Sitzplätze.

„Mit der frühen Buchungsfreigabe möchten wir unseren Gästen eine langfristige Planungssicherheit bieten“, sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH. „In diesem Jahr konnten wir beweisen, dass mit geeigneten Maßnahmen sichere Urlaubsreisen in der Pandemie möglich sind. Durch Teststrategien und die Verfügbarkeit eines Impfstoffes erwarten wir eine weitere Stabilisierung im Jahr 2021.“

Damit Reisende dennoch flexibel bleiben können, gibt es ab sofort eine neue Umbuchungsoption. Neugebuchte Flugtickets im „Perfect-Tarif“ können bis zu sieben Tage vor Abflug unbegrenzt oft und kostenfrei umgebucht werden.

Tui Fly fliegt im Winter 2021/22 von fünf deutschen Städten aus

Zum Winterflugplan startet der Ferienflieger mit 17 Flugzeugen an den Abflughäfen Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München. Buchbar sind die Flüge ab sofort über das neue Flugportal „TUI.com/flug“, das die bisherige Internetseite der TUI fly ablöst.

Tui hat neben dem Winterflugplan außerdem das komplette Clubprogramm rund ums Mittelmeer für den Winter 2021/22 freigeschaltet, darunter auch auf den Kanarischen Inseln. Aktuell gilt für die Kanaren wieder eine Reisewarnung.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie gibt es mehrere Maßnahmen, um den Aufenthalt an Bord so sicher wie möglich zu gestalten. Dazu zählen auch angepasste Serviceabläufe und Hygienemaßnahmen, verlängerte Bodenzeiten für einen gestaffelten Ein- und Aussteigeprozess sowie die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens an Bord.

Zudem seien die Klimaanlagen mit hocheffizienten Filtern ausgestattet, die Viren und Bakterien aus der Atemluft herausfiltern und binnen zwei Minuten einen vollständigen Luftaustausch bewirken, teilt Tui Fly mit. „In Kombination mit der vertikalen Luftströmung und der Maskenpflicht besteht an Bord daher kein erhöhtes Ansteckungsrisiko.“