Tui Cruises und Costa schließen Schweizer von Kreuzfahrten aus

Fast ganz Europa gilt als Risikogebiet – mit einem negativen Corona-Test konnten Urlauber aber bisher an Kreuzfahrten teilnehmen. Nun schließen die Reedereien Tui Cruises und Costa Crociere allerdings Schweizer aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen im Land von den Kreuzfahrten aus. Der Grund dafür liegt in den zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen der Reedereien.

Laut Godja Sönnichsen, Director Communications von TUI Cruises, betrifft dies allerdings nicht nur die Schweiz, sondern alle Länder, die eine höhere Infektionsrate als Deutschland aufweisen. Das berichtet „Travelnews“. Zur Bestimmung der Länder stützt sich das Unternehmen auf die Informationen vom Robert-Koch-Institut. Von einer Reise mit der „Mein Schiff“-Flotte ausgeschlossen sind auch Personen, die sich innerhalb von 14 Tagen vor der Abreise in der Schweiz aufgehalten haben.

Auch Costa erlaubt keine Kreuzfahrt-Passagiere aus der Schweiz

Auch Costa setzt auf zusätzliche Maßnahmen: “Wir haben uns in unserem Verantwortungsbewusstsein vorerst entschlossen, die Einschiffung jener Nationalitäten bis Ende November zu beschränken, deren Infektionsrate höher ist als in Italien – dazu zählt derzeit auch die Schweiz“, sagte ein Sprecher von Costa Crociere gegenüber “Travelnews”. Die italienische Kreuzfahrtgesellschaft bezieht sich dafür auf das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Die Restriktion für Kreuzfahrtgäste aus der Schweiz wird voraussichtlich so lange Bestand haben, bis die Infektionsraten wieder unter das italienische Niveau sinken.

Reedereien verlangen Corona-Test vor Abreise

Reisende, die diesen Vorkehrungen nicht unterliegen, müssen sich im Vorfeld der Kreuzfahrt bei Costa zwei Corona-Tests unterziehen. Ein PCR-Test muss frühestens drei Tage vor dem Antritt der Reise gemacht werden. Ein Corona-Schnelltest folgt am jeweiligen Hafen. Erst wenn beide Testergebnisse negativ sind, dürfen die Urlauber an Bord. Tui Cruises reicht bisher ein negatives PCR-Testergebnis für die derzeitigen Kanaren-Kreuzfahrten.