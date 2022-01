TUI Cruises reduziert kurzfristig Gästezahl auf Kreuzfahrtschiffen

Anzeige

In den vergangenen Wochen musste Tui Cruises immer wieder Kreuzfahrten wegen Corona-Ausbrüchen an Bord abbrechen oder kurzfristig stornieren. Darauf reagiert die Reederei mit verschärften Maßnahmen. Seit wenigen Tagen werden Reisende nicht mehr an Bord gelassen, die sich bereits zuvor im Zielgebiet aufhielten. Nun wird auch die Gästezahl an Bord reduziert.

Kleinere Gruppe von Gästen wird von Kreuzfahrt kurzfristig ausgeschlossen

So findet die Karibikreise der „Mein Schiff 1“, die am 19. Januar in Bremerhaven startet, nur mit reduzierter Gästezahl statt. Demnach dürfen nicht alle gebuchten Kundinnen und Kunden mitreisen, berichtet „Reise vor 9“.

Auf Anfrage bei Tui Cruises heißt es, man habe sich vor dem Hintergrund neuester Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten Woche dazu entschieden, auf längeren Reisen wieder strengere Auslastungsgrenzen einzuführen. Da die Anzahl der Gäste auf dieser Karibikkreuzfahrt über dieser Grenze liege, müsse für eine kleinere Gruppe von Gästen die Reise kurzfristig storniert werden. Wohlwissend, dass es keine „gerechte“ Lösung gebe, sei die Auswahl nach Zeitpunkt der Buchung vorgenommen worden. Für dieses Vorgehen bittet die Reederei um Entschuldigung und Verständnis.

Zu genauen Auslastungsgrenzen bezieht Tui Cruises keine Stellung, die betroffenen Reisenden sollen aber im Fall einer Neubuchung 10 Prozent Preisnachlass auf den Kreuzfahrtteil erhalten. Auf den Kosten für die bereits durchgeführten PCR-Tests bleiben die Betroffenen wohl sitzen.