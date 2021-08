Travemünde will Touristenunterkünfte in Wohngebieten verbieten

Anzeige

Travemünde will touristische Unterkünfte in Wohngebieten von Einheimischen untersagen. Das berichten die „Lübecker Nachrichten“. Gäste-Apartments sollen künftig in typischen Wohnsiedlungen nicht mehr vermietet werden dürfen, stattdessen sollen Touristinnen und Touristen an der Ostsee sowie an der Trave unterkommen.

Die Stadt will damit gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorgehen. In den vergangenen Jahren haben demnach immer mehr Menschen in Travemünde Internetportale wie Airbnb genutzt, um eigentlich privaten Wohnraum an Touristinnen und Touristen zu vermieten, weil durch Ferienvermietungen mehr Mieteinnahmen generiert werden können.

Dadurch wird der Wohnraum für Einheimische sowohl knapper als auch teurer. Zudem fürchten einige Lokalpolitiker, dass Travemünde durch die vielen touristischen Unterkünfte in eine Art Winterschlaf fallen könnte - weil im Winter weniger Touristinnen und Touristen an die Ostsee kommen.

Touristenunterkünfte sollen in anderen Gebieten von Travemünde entstehen

Deshalb plant Travemünde nun, dass bestimmte Gegenden nur Einheimischen vorbehalten sind, während zusätzliche Gebiete als Mischgebiete ausgewiesen werden sollen: Dort sollen zu 50 Prozent touristische Unterkünfte und zu 50 Prozent Wohnraum erlaubt sein. Für legale Ferienwohnungen, die bereits bestehen und die über Brandschutz verfügen, soll Bestandschutz gelten.

Ob das Vorhaben tatsächlich Realität wird, ist allerdings unklar, der zuständige Bauausschuss hat das Thema zunächst vertagt.