Tourismusbeauftragter Bareiß warnt vor Lockdown der Reisebranche

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen massiv – am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut mit 14.964 neuen Fällen innerhalb eines Tages einen neuen Rekord. Mit drastischen Kontaktbeschränkungen will der Bund nun die massiv steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Griff bekommen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorlag. Die Maßnahmen würden auch die Tourismusbranche in Deutschland hart treffen.

Kommt Übernachtungsverbot ab November in Deutschland?

Demnach sollen Hotels für touristische Zwecke schließen müssen – und zwar ab dem 4. November bis Ende des Monats. Der Bund will, dass Übernachtungsangebote nur noch für notwendige Zwecke gemacht werden dürfen, heißt es in dem Entwurf der Beschlussvorlage. Übernachtungen bei Verwandten und Freunden wären demnach noch unter Einhaltung der anderen Regeln theoretisch erlaubt. Die Bürger werden jedoch aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten.

Schließung des Tourismus gilt als umstritten

Ein Lockdown der Reisebranche gilt als umstritten, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hatte im Vorfeld vor einer Stigmatisierung der Branche gewarnt: “Wir sollten daran arbeiten, einen kompletten Lockdown der Reisebranche zu vermeiden”, sagte der Politiker dem “Tagesspiegel”. “Wir haben die letzten Monate viel dazu gelernt und wissen, mit pauschalen Maßnahmen kommen wir nicht weiter.” Vielmehr brauche es “glaubwürdige, vertrauensbildende und nachvollziehbare Maßnahmen” – nur so schaffe man Akzeptanz in der Bevölkerung, so Bareiß.

Die Beherbergungsverbote, die einige Bundesländer ohne Rücksprache mit Hoteliers ausgesprochen hatten, kritisierte der Tourismusbeauftragte. Sie hätten nichts gebracht. “Im Gegenteil: Sie haben Schaden angerichtet.”

Um der angeschlagenen Tourismusbranche zu helfen, hält Bareiß nicht nur eine Verlängerung des laufenden 50-Milliarden-Euro-Hilfsprogramms des Bundes, sondern auch zusätzliche Spezialprogramme für nötig. Diese sollten Gastronomen, Hoteliers, Veranstaltern oder Schaustellern helfen, ihre Kosten abzudecken.