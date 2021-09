Tourismus in Deutschland deutlich unter Vorkrisenniveau – das sind die Gründe

Anzeige

Die Sommerferien – und damit die Hauptreisezeit der Deutschen – sind in den allermeisten Bundesländern zu Ende, die meisten sind aus dem Urlaub zurück. Diesen verbrachten viele Familien, Paare und Singles im eigenen Land.

Hotels, Campingplätze und andere Ferienunterkünfte in Deutschland profitierten in den Sommermonaten von den Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Doch auf dem Vorkrisenniveau ist der Tourismus noch lange nicht wieder angekommen, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen.

18 Prozent weniger Übernachtungen

Zwar verbuchten die die Beherbergungsbetriebe im Juli 2021 mit gut 48 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste 6 Prozent mehr als im Juli 2020 – im Vergleich zum Vorkrisenjuli des Jahres 2019 ist das jedoch ein Minus von 18 Prozent. Im Juni betrug betrug der Rückstand gegenüber dem Juni 2019 sogar noch 39 Prozent. Die Angaben des Bundesamtes beziehen sich auf Hotels, Pensionen, Ferienunterkünfte oder Campingplätze mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise Stellplätzen.

Dass die touristischen Unterkünfte ein solches Minus verzeichnen, liegt an zwei Gründen: Zum einen läuft die Nachfrage von Geschäftsreisenden weiter nur schleppend an, und zum anderen fehlen weiterhin Touristinnen und Touristen aus dem Ausland. Das zeigen auch die Zahlen: Während der Rückstand bei Inlandsreisenden zwischen Juli 2021 und Juli 2019 lediglich 8,6 Prozent beträgt, sind es bei den Übernachtungen von Reisenden aus dem Ausland jedoch fast zwei Drittel weniger, nämlich 58,7 Prozent.

Städtetourismus leidet

Darunter leiden vor allem die Metropolen: Der Tourismus sei in Frankfurt, München, Hamburg und Berlin teilweise um 60 Prozent zurückgegangen, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit. Für das Jahr 2022 sei die Mission daher klar: Touristinnen und Touristen sollen durch attraktive Angebote zurück in die Städte gelockt werden – denn in den vergangenen zehn Jahren boomten vor allem Städtetrips.

Wichtig sei es nun, Konzepte zu erarbeiten, die Touristinnen und Touristen zwar in die Städte bringen, aber gleichzeitig keine Zustände wie in Amsterdam, Venedig oder Barcelona provozieren. Dort wehren sich Anwohnerinnen und Anwohner massiv gegen Massentourismus, „man kommt da leicht in schwierige Debatten wie: Wie viele Urlauber verträgt eine Stadt? Wie lenkt man das? Wie geht man damit um?“, sagt DTV-Präsident Reinhard Meyer im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Konkrete Konzepte gebe es aber noch nicht. Derzeit gehe es vielen in der Reisebranche darum, die wirtschaftliche Situation zu sichern – „und um die Frage, wer nach der Krise überhaupt noch da ist“.

Nicht nur die Tourismusbranche selbst müsse an Konzepten, Innovationen und Investitionen arbeiten, der DTV hofft auf Unterstützung der neuen Bundesregierung – immerhin arbeiten in Deutschland fast drei Millionen Menschen im Tourismus. Kernpunkte im Forderungskatalog des DTV sind eine Strategie und die Verstärkung der politischen Koordinierung in Deutschland und in der EU, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für den Erhalt der Tourismusvielfalt sorgen, den Tourismus stärker zu fördern und Qualität und Nachhaltigkeit im Deutschland-Tourismus zu unterstützen. Zentral ist hierbei das angestrebte Wiederaufbau- und Modernisierungsprogramm „Tourismus 2025“.