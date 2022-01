Tourismus im Metaversum: Reisen wir bald alle durch die Zeit oder ins All?

Anzeige

Virtuelle Projektionen in der realen Welt, smarte Handschuhe, die Impulse wie beispielsweise Druck in der Hand erzeugen, Anzüge, die Wind, Hitze und virtuelle Effekte auf den Körper projizieren – das alles soll das virtuelle Metaverse so real wie möglich machen, damit es mit der Realität verschmilzt. Es soll ein Raum werden, wo sich Menschen mit anderen virtuell treffen, Reaktionen in Echtzeit sehen oder auf Zeitreisen gehen können, die es in der Realität nicht gibt. Doch das Konstrukt ist noch nicht genau definiert – alles ist möglich. Es könnte sich also positiv oder negativ auf die Welt und auch auf den Tourismus auswirken.

Armin Brysch, Professor für Dienstleistungsorientierte BWL und Tourismusmanagement an der Hochschule in Kempten, hat dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in einem Interview verraten, wo das Metaverse bereits Realität ist, ob Zeitreisen möglich sind und welche Auswirkungen die neue digitale Welt auf den Tourismus hat.

Herr Brysch, werden wir bald virtuell durch Städte reisen oder sogar durch die Zeit?

Armin Brysch: Tatsächlich wollen derzeit einige Länder wie Korea ganze Städte für das Metaversum virtualisieren. Denkbar wäre das auch für berühmte Sehenswürdigkeiten, den Dschungel oder schöne Strände. So gibt es beispielsweise bereits Angebote im Metaverse, bei denen man mit anderen Menschen beziehungsweise deren Avataren gemeinsam am Strand sitzen kann oder gemeinsame Exkursionen erlebt.

Auch Zeitreisen sind schon jetzt virtuell möglich – so bietet in Deutschland der Anbieter TimeRide bereits Reisen durch zahlreiche deutsche Städte und Landschaften. Unter anderem können Reisende mit Virtual-Reality-Technologie (VR) das alte Köln und dessen Bürger von vor 100 Jahren erleben. In München ist mit dem Unternehmen ein virtueller Flug mit dem Pfauenwagen von König Ludwig II. möglich. Der hatte immer davon geträumt, mit dem Heißluftballon über die Alpen zu schweben. Das wird nun mit einem speziellen Stuhl und einer VR-Brille nachempfunden – und immer, wenn der Ballon schneller wird, spüren die Reisenden einen Windzug. Das ist äußerst realistisch umgesetzt, denn neben dem Stuhl sind kleine Luftdüsen befestigt, die einem Wind ins Gesicht pusten. Man taucht also mit mehreren Sinnen in eine digitale Welt ein und erlebt damit ganz andere touristische Erlebnisse.

Was ist noch alles im Metaversum möglich, und wie lässt sich dies in den Tourismus integrieren?

Brysch: Eine Möglichkeit sind virtuelle Besuche in Naturschutzgebieten oder Ökosystemen, die sehr sensibel sind und nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern in Wirklichkeit verkraften, und durch virtuelle Nachbildungen geschützt werden könnten. So wurden vor zwei Jahren Zugangsbeschränkungen für den Besuch der berühmten Ruinenstadt Machu Picchu erlassen, um das Ökosystem vor Übernutzungen beziehungsweise Zerstörungen zu bewahren. Im Metaversum könnten Reisende ein reales Abbild von sich selbst erschaffen – einen Digitalzwilling – und mit diesem digitalen Avatar alternativ hinreisen, um die Natur und die Bauwerke dort zu erleben.

Die zweite Form ist, dass historische oder nicht mehr existente Dinge durch spezielle Projektion oder durch virtuelle Brillen und Co. erlebbar werden. In der Albrechtsburg in Meißen gibt es bereits das sogenannte Histopad. Das ist ein Tablet, mit dem Besucherinnen und Besucher durch die leeren Räume des Schlosses laufen können. Darauf können sie mit einem Wisch sehen, wie der Raum vor 500 Jahren aussah. Mit Essen auf dem Tisch und wie die Menschen dort gelebt haben. Die künstlich hinzugefügte Welt mittels Augmented Reality und 3-D-Inszenierungen bietet eine besondere Führung mit einer kleinen Zeitreise. So tauchen die Besucher viel tiefer in das historische Erlebnis ein.

Wie lebten die Menschen einst auf der Albrechtsburg Meissen? Vor Ort ist auch eine virtuelle Reise mit einem Tablet möglich. © Quelle: imago images/Radim Beznoska

Die dritte Kategorie, die am weitesten von der Realität weg ist, sind rein künstliche Szenarien. Das sind digitale Abenteuer, die so in der realen Welt nicht möglich wären. Ähnliche Angebote gibt es bereits unter anderem im Europa-Park Rust. Dort wurde eine eigene Halle gebaut, in der man als Avatar Weltraumabenteuer erleben kann. Der Besucher muss vor Ort eine spezielle Ausrüstung anziehen: einen Helm mit VR-Brille, Tracker an Händen und Füßen sowie einen Rucksack mit einem kleinen Computer. Dann geht‘s im Team los und die Besucher tauchen in eine spannende virtuelle Abenteuerwelt.

Wenn sich Realität und fiktive Erlebnisse miteinander vermischen – wie wirkt sich das aufs Reisen aus?

Brysch: Für Reisende bedeutet es die Möglichkeit der zeitlichen Entgrenzung. Wenn Reisende derzeit einen touristischen Ort oder eine Attraktion wie eine altes Schloss besuchen, dann ist das zeitlich begrenzt. Eine Reise als Avatar in der Metaverse beispielsweise zu einer Weltkulturerbestätte ist das nicht. Somit löst das Metaverse die Endlichkeit von touristischen Erlebnissen auf. Denn man kann in dieser virtuellen Welt immer wieder zurückkehren und dort nahtlos anknüpfen, wo man letzte Woche abgebrochen hat. Reisen, für die man beispielsweise heute eine Woche Urlaub benötigt, werden durch das Metaversum einfacher und schneller erlebbar.

Armin Brysch. © Quelle: privat

Im Metaversum entsteht aber auch eine räumliche Entgrenzung, die für Touristiker zur Herausforderung wird. So gibt es im Metaversum zwar auch Räume und Plätze – aber Reisende besuchen diese nicht physisch. Im virtuellen Tourismus müssen Anbieter überlegen, wie neben interessanten Orten auch spannende Erlebnisse kreiert werden können. Diese folgen besonderen Regeln und unterscheiden sich vom realen Tourismus. Statt in Strandpromenaden oder Hotels zu investieren, müssen virtuelle Tourismusanbieter mit Technologieunternehmen, Medienanbieter oder Content-Provider in Kontakt treten, damit digitale Infrastrukturen erschaffen und virtuelle Erlebnisse kreiert werden. Hier ergibt sich die Frage: Was sind gute Storys für solche Erlebnisse?

Disney hat zum Beispiel angekündigt, dass sie eigene Aktivitäten mit ihren Disney-Figuren für das Metaverse kreieren. Dafür haben sie bereits ein Patent schützen lassen, bei dem Projektionen das Metaverse in ihre Feierzeitparks integrieren sollen.

Welche Chancen und Risiken bergen diese Entwicklungen im Tourismus?

Brysch: Das Metaversum ist weder gut noch schlecht. Es kommt ganz drauf an, wie wir die virtuelle Welt gestalten und nutzen. Positiv ist zum Beispiel, dass besondere Reisen im Metaverse für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei werden können. Wer beispielsweise nicht so gut laufen oder klettern kann, kann im Metaversum Reisen durchführen, die im realen Leben nicht mehr möglich sind – beispielsweise tiefe Höhlen oder den Dschungel im Amazonas erkunden.

Falls in der Zukunft verstärkt virtuell gereist werden sollte, bestehen aber auch Risiken. Wenn Touristen nicht mehr auf Urlaubsinseln oder in andere touristische Destinationen reisen, reduziert sich die Wertschöpfung vor Ort. Denn Tourismus ist dort oftmals ein großer regionaler Wirtschaftsfaktor und Jobmotor für Einheimische und viele kleine Unternehmen.

Hingegen könnten dann die großen Technologieunternehmen touristische Akteure werden. Zur Zeit herrscht eine digitale Aufbruchstimmung, die mit virtuellen Erlebnissen und Reisen neue Chancen bringt. Dadurch stehen Fragen im Raum wie: Sollen im Metaverse Zugangsregeln definiert werden? Soll jeder freien Zugang haben oder bestimmen den Eintritt in das Metaversum die großen Technologieunternehmen wie Meta (Facebook), Apple, Amazon und Microsoft sowie große Unternehmen in China wie Alibaba, Tencent oder Baidu? Es bleib also spannend.