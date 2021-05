Besucherlenkung an Nordsee und Ostsee: Wie lassen sich überfüllte Strände vermeiden?

Anzeige

Auch am Sandstrand ist Abstand angesagt. Um überlaufene Promenaden, volle Parkplätze und Menschenmassen am Wasser zu vermeiden, starten Niedersachsens Nordseeregionen gemeinsam mit dem Tourismus-Dachverband „Die Nordsee GmbH“ ein Pilotprojekt zur digitalen Besucherlenkung. Urlaubern und Ausflüglern solle dadurch ein kontaktloser Aufenthalt ermöglicht werden, versprechen die Initiatoren. Mit dabei sind Urlaubsorte wie Cuxhaven, Otterndorf, Dornumersiel, Butjadingen, Wilhelmshaven, Greetsiel oder Norddeich.

Touristische Hotspots an der Nordsee sollen entzerrt werden

Unter anderem über die Website der Nordsee GmbH sowie den Websites der Destinationen sollen Gäste zum Start der Sommersaison erfahren können, wie stark Ausflugsziele in der Region ausgelastet sind. Zusätzlich werden jeweils vor Ort Monitore installiert, die mithilfe eines Ampelsystems informieren und zugleich mögliche alternative touristische Ziele vorschlagen, sollte es zu voll sein. „Die Besucherlenkung wird uns dabei helfen, touristische Hotspots zu entzerren, eine gleichmäßige Verteilung des Gästeaufkommens sicherzustellen und alternative Angebote, wie zum Beispiel unentdeckte Ausflugsziele und reizvolle Landschaften abseits der Küste im Hinterland zu ermöglichen“, sagt Sonja Janßen, Geschäftsführerin der Die Nordsee GmbH.

Die Bewegungsdaten, auf denen die digitale Besucherlenkung basiert, würden mithilfe von laserbasierten Sensoren, Lichtsschranken und Webcams gesammelt . Sie erfassen anonymisiert und in Echtzeit, wie hoch die Auslastung an einzelnen Strandabschnitten, auf Indoorspielplätzen, in Schwimmbädern oder auf Parkplätzen ist.

Digitale Besucherlenkung auch an der Ostsee und in Bayern

Auch in anderen Urlaubsregionen in Deutschland wird die digitale Besucherlenkung eingesetzt. Der Ausflugsticker ist beispielsweise ein Service von Bayern Tourismus und liefert auf einer interaktiven Karte aktuelle Informationen zur Auslastung an Ausflugszielen – er zeigt etwa „Daumen hoch“ oder warnt vor einem erhöhten Besucheraufkommen. Zudem zeigt das Tool auch an, wenn ein Ausflugsziel komplett geschlossen ist und schlägt Alternativen vor.

Auch an der Küste Schleswig-Holsteins können sich Touristen schon vor der Abfahrt darüber informieren, an welchen Stränden es voll wird. Der Strandticker für die Lübecker Bucht lieferte schon im Sommer 2020 Informationen zur Auslastung der Ostseestrände Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt in Holstein mit Pelzerhaken und Rettin. Ein Ampelsystem zeigt, wie die Lage an den Strandabschnitten ist. Die Informationen dazu liefern unter anderem Strandsensoren, die mit Lichtmesstechnik die Personenzahl in Echtzeit erfassen. Der Strandticker wird alle zehn Minuten aktualisiert.

Rügen: Erster Ort in Mecklenburg-Vorpommern mit Ampelsystem

Die Urlaubsorte an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern werden im zweiten Corona-Jahr ebenfalls verstärkt auf digitale Lösungen, berichtet die „Ostsee Zeitung“. Binz auf der beliebten Insel Rügen werde als erster Küstenort im Bundesland wird das Seebad den Verkehr am Strand und auf der Seebrücke über eine Ampel regeln.

Wenn Seebrücke oder Strandabschnitte von mehr Besuchern angesteuert werden, als es die Corona-Kontaktbeschränkungen erlauben, schaltet die Ampel auf dem Urlauber-Handy auf Rot. Sie signalisiert den Urlauber, auf nicht so stark frequentierte Orte auszuweichen.