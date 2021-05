Ticketerstattungen wegen Corona: Fluggäste warten teils monatelang aufs Geld

Anzeige

Auch in der Corona-Krise haben Fluggäste einen Anspruch darauf, bei Flugausfällen ihre Tickets erstattet zu bekommen. Laut geltendem EU-Recht müssen Airlines Kunden binnen sieben Tagen das Geld für stornierte Tickets zurückzahlen. In der Corona-Pandemie hat es allerdings keine Airline geschafft, diese Frist einzuhalten. Einige Airlines lassen sich bei der Rückzahlung aber besonders viel Zeit. Das zeigt eine Analyse von Fluggastrechte-Portal Flightright.

Diese Airlines brauchten bei der Ticketerstattung am längsten

Die Schlusslicht-Gruppe nehme sich durchschnittlich mehr als 160 Tage Zeit, bevor sie ihren Passagieren die Tickets erstattet, so Airline-Rechtsexperte Alexander Weishaupt. Dazu gehören British Airways (163 Tage), Ryanair (164 Tage) und Iberia (175 Tage). „Besonders Iberia und British Airways fallen negativ auf“, so Weishaupt. Denn auch das Zahlungsverhalten der beiden Airlines lasse zu wünschen übrig. „Ryanair hat zwar sehr spät reagiert, aber beim Zahlungsverhalten liegen sie mittlerweile mit 99 Prozent an der Spitze“, erklärt er weiter.

Relativ lange braucht auch die Lufthansa für die Rückzahlung. Verbraucherschützer kritisierten die Airline bereits öfter dafür, dass trotz staatlicher Milliardenhilfe die Erstattungen nur schleppend laufe. Daher haben sie die Airline verklagt. Mitte November 2020 warteten noch 500.000 Kunden des Lufthansa-Konzerns auf Erstattungen für abgesagte Flüge während der Corona-Pandemie.

Die Zahlungsdauer der Airlines bei Ticketerstattungen lag vom 20. April 2020 bis 10. Mai 2021 zwischen durchschnittlich 44 Tagen (easyJet) und 175 Tagen (Iberia). In die Untersuchung von Flightright flossen über 100.000 Anfragen von betroffenen Passagieren ein. © Quelle: Flightright

EasyJet, Tuifly und Singapore Airlines zahlten Ticketpreise ab schnellsten zurück

Deutlich besser als die Schlusslichter schneide dagegen Easyjet ab. Die Airline habe mit 96 Prozent ein hohes Zahlungsverhalten und das Unternehmen brauche durchschnittlich nur 44 Tage, um die Tickets zu erstatten. Etwas länger bräuchten hingegen Tuifly, Singapore Airlines, Eurowings und Austrian mit 60 beziehungsweise 66 Tage. Das hält Weishaupt als Rechtsexperte für nicht richtig: „Auch wenn die wirtschaftlichen Belastungen der Fluggesellschaften während der Pandemie hoch sind, darf das nicht auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen werden.“ Für die Analyse habe Flightright über 100.000 Anfragen von betroffenen Passagieren einbezogen.