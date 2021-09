Urlaub in Thailand: Bangkok verschiebt Öffnung für Geimpfte auf Mitte Oktober

Anzeige

Bereits seit Juli können geimpfte Urlauberinnen und Urlauber quarantänefrei auf die größte thailändische Insel Phuket einreisen. Am 1. Oktober sollte sich auch Bangkok wieder ohne Quarantänepflicht für Reisende mit vollständiger Impfung öffnen. Nun wurde das Öffnungsdatum zwei Wochen nach hinten verschoben.

Wie die „Bangkok Post“ berichtet, begründet der thailändische Tourismusminister, Phiphat Ratchakitprakarn, den Aufschub damit, dass die meisten Einwohnerinnen und Einwohner Bangkoks noch auf ihre zweite Impfung warten.

Impfquote soll Mitte Oktober bei 70 Prozent liegen

Zurzeit sind in der Hauptstadt 37 Prozent der Menschen vollständig geimpft, weitere 33 Prozent haben bislang nur eine erste Impfung erhalten und befinden sich in dem acht- bis zwölfwöchigen Intervall bis zur zweiten Spritze, der in wenigen Wochen abgeschlossen sein soll. Bis zum 15. Oktober erwartet der Tourismusminister daher eine Impfquote von knapp 70 Prozent.

Der genaue Plan der Tourismusbehörde TAT für die Öffnung von Bangkok und anderer Gebiete in Thailand, soll laut der „Bangkok Post“ in der kommenden Woche dem staatlichen Centre für Covid-19 Situation Administration (CCSA) präsentiert werden.

Neben Bangkok sollen weitere Gebiete quarantänefrei öffnen

Denn neben der thailändischen Hauptstadt sollen weitere beliebte Orte wie Pattaya, Chiang Mai und Hua Hin Touristinnen und Touristen wieder ohne Quarantäneauflagen willkommen heißen. Auch auf der Insel Ko Samui, die bereits Mitte Juli ein Urlaubsprogramm für Geimpfte gestartet hat, soll dann die bislang angeordnete dreitägige Quarantänepflicht entfallen.

Urlaubende sollen ab Oktober insgesamt wieder relativ frei in die geöffneten Provinzen reisen. Den Plänen der TAT zufolge müssen sie lediglich eine Tracking-App herunterladen und zunächst in einem der zertifizierten Hotels wohnen – SHA Plus Hotels. Zudem müssen sie in den ersten zwei Wochen drei Corona-Tests machen. PCR-Tests sollen nicht mehr erforderlich sein, Antigen-Tests sollen ausreichen.

Aktuelle Corona-Lage im Land

In Thailand liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 136,8 (Stand: 17. September). Tendenz: sinkend. Am Donnerstag meldeten die Behörden knapp 14.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Mitte August lag die Zahl noch bei Rekordwerten von mehr als 22.000.