Tourist verstößt in Thailand gegen Quarantäne: Lebenslanges Einreiseverbot

Wegen eines Verstoßes gegen Quarantäne-Vorschriften ist ein Tourist in Thailand festgenommen worden. Der 29-Jährige werde aus Thailand abgeschoben und mit einem lebenslangen Einreiseverbot belegt, teilten die Behörden mit. Der Verdächtige hatte angeblich infiziert mit der Omikron-Variante des Coronavirus die Quarantäne verlassen. Nach ihm wurde landesweit gefahndet.

Tourist bricht Quarantäne unerlaubt ab

Der Reisende soll am 7. Dezember die Quarantäne in einem Hotel in Bangkok abgebrochen haben, als sein Coronavirus-Testergebnis noch nicht feststand, wie Supakit Sirilak von der Behörde für Medizinwisschenschaft am Donnerstag mitteilte.

Der Tourist aus Israel stellte sich am Mittwoch auf der südthailändischen Ferieninsel Kho Samui den Behörden. Behördenangaben zufolge waren zwei PCR-Tests danach negativ. Womöglich sei der Reisende in der Zeit zwischen seinem Test bei der Ankunft in Thailand am 7. Dezember und den Tests vom 22. Dezember genesen, sagte Supakit.