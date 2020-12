Thailand erlaubt wieder visumfreie Einreise für Deutsche

Anzeige

Anzeige

Um den Tourismus kurz vor Thailands Hauptreisezeit anzukurbeln, hat die thailändische Regierung die Reisebeschränkungen für Bürger aus 56 Ländern gelockert. Unter anderem dürfen Urlauber aus Deutschland und Österreich nun wieder ohne Visum einreisen.

Das hat die Tourism Authority of Thailand (TAT) offiziell bestätigt. So soll die von der Pandemie stark betroffene Tourismusbranche wieder angekurbelt werden.

Thailand hält an Quarantänepflicht für Urlauber fest

Erst Anfang November hatte das Land ein neues Touristenvisum eingeführt, mit dem Reisende nach rund acht Monaten Einreiseverbot wieder in Thailand Urlaub machen konnten. Nun können sich Touristen dort wieder 30 Tage lang ohne Visum aufhalten.

Anzeige

Allerdings besteht weiterhin eine Quarantänepflicht nach der Einreise. Für 14 Tage müssen Reisende in ein staatlich zugelassenes Quarantänehotel, das sie vor Reiseantritt gebucht haben, so das Auswärtige Amt.

Quarantäne ist in Thailand notwendig, in Deutschland hingegen nicht

Anzeige

Um die verlorene Zeit wieder aufzuwiegen, verlängert die Regierung laut einem Sprecher des thailändischen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Aufenthaltsmöglichkeit ohne Visum auf 45 Tage. Weitere Corona-Tests, die in der Unterkunft erfolgen, könnten die Quarantänezeit auf zehn Tage verkürzen, berichtet die „Bangkokpost“.

Außerdem müssen Urlauber weiterhin das „Fit to Fly Certificate“ sowie das das „Certificate of Entry“ (COE) und einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. In Deutschland wiederum ist Thailand eines der wenigen Länder, das nicht als Corona-Risikogebiet gilt. Dementsprechend ist bei der Rückkehr keine Quarantäne notwendig.

Thailand-Reisen: Touristen aus diesen Ländern brauchen nun kein Visum mehr