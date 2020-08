Teststationpanne an Berliner Flughafen: Mallorca-Rückkehrer bleiben ungetestet

Anzeige

Zu einer Corona-Panne ist es am Freitagabend am Flughafen Berlin-Tegel gekommen: Hunderte Passagiere eines Easyjet-Flugzeugs, die aus Mallorca zurückkamen, sind nach Hause gefahren, ohne einen Coronavirus-Test zu machen. Kurz zuvor hatte das Robert-Koch-Institut Spanien und die Balearen als Risikogebiet eingestuft – damit besteht für sie eine Testpflicht. Allerdings war das Testzentrum am Flughafen nicht mehr besetzt.

Rückkehr aus Mallorca: Testzentrum an Berliner Flughafen bereits geschlossen

Der Grund für die Panne liegt in der Uhrzeit. Der Flieger landete um 20.30 Uhr an dem Flughafen der Hauptstadt – 30 Minuten früher als eigentlich vorgesehen, berichtet die „Bild“. Eigentlich müsste das Testzentrum bis 21 Uhr für Rückkehrer aus Risikogebieten zur Verfügung stehen, doch als sich die Passagiere dort einfanden, war das medizinische Testpersonal nicht mehr da.

Die Mallorca-Urlauber konnten der Corona-Testpflicht dementsprechend nicht direkt nachkommen – sie fuhren nach Hause, ohne die Möglichkeit, sicherstellen zu können, ob sie das Coronavirus in sich tragen.