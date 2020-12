Trotz Einreisebeschränkungen auf Teneriffa: Touristen (trotz allem) willkommen

Anzeige

Madrid. Am Donnerstagvormittag kam die Richtigstellung von der kanarischen Regionalregierung: Ausländische und spanische Touristen sind auf den spanischen Atlantikinseln weiter willkommen. Eine Pressekonferenz des Regionalpräsidenten Ángel Víctor Torres am Vortag hatte Verwirrung gestiftet – eine Verwirrung, deren Opfer Torres wahrscheinlich selbst war. Die Ein- und Ausreise nach Teneriffa sei ab Freitag für zwei Wochen bis auf wenige Ausnahmen beschränkt, sagte der Ministerpräsident – und Urlaubsreisen zählten nicht zu diesen Ausnahmen. Nun aber doch.

Corona-Zahlen auf Teneriffa stark gestiegen

Die Verwirrung hat ihren Grund: Auf Teneriffa sind überraschend die Corona-Infektionszahlen in die Höhe geschossen. Die Kanarischen Inseln, weitab vom europäischen Kontinent gelegen, waren in den vergangenen Monaten eine Pandemie-Oase. Gran Canaria ist es immer noch. Teneriffa plötzlich nicht mehr.

Die jüngsten Zahlen des Instituto Carlos III, das in Spanien über das Virus Buch führt: Die 14-Tages-Inzidenz auf den westlichen Inseln der Kanaren (also im wesentlichen Teneriffa) liegt bei 171, die der östlichen Inseln (also hauptsächlich Gran Canaria) bei 37. Teneriffa macht sich zum ersten Mal ernsthafte Corona-Sorgen – und die Regionalregierung sah sich zum Handeln gezwungen.

Doch die Gefahr sah sie schlussendlich wohl doch nicht bei Touristen aus dem Ausland und aus dem Rest Spaniens – vor allem deshalb nicht, weil sie ohne negatives Testergebnis sowieso in keinem Hotel unterkommen. Die Testpflicht gilt auf den Kanaren seit dem 14. November.

Tourismuszahlen auf Kanaren eingebrochen

Die Besucherzahlen waren vorher zuvor eingebrochen. Der letzte offizielle Wert ist vom Oktober: Da waren noch 213.000 Besucher auf die Inseln geflogen, fast 1,1 Millionen weniger als im Oktober des Vorjahres. Seitdem dürfte die Lage eher schlechter geworden sein.

Ein Hoffnungsschimmer für die Tourismusindustrie war der Beschluss der Regionalregierung vom 9. Dezember, sich mit Antigen- statt PCR-Tests zufriedenzugeben. Erstere sind deutlich billiger als zweitere. Die Touristen, die kommen, bringen trotzdem immer einen PCR-Testergebnis mit, berichtet Félix Casado, Chefmanager der Hotelkette Rui auf den Kanaren. Wahrscheinlich sind es die Reiseveranstalter, die ihren Kunden diesen Text empfehlen.

Auch wenn Reisen nach Teneriffa weiter erlaubt sind: Touristen müssen sich dort auf spürbare Einschränkungen gefasst machen. Ab 22 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre; Restaurants und Kneipen dürfen auf ihren Terrassen nur noch jeden zweiten Tisch besetzen, drinnen gar keinen mehr; Sport ist nur noch draußen erlaubt; Linienbusse dürfen nur halbvoll unterwegs sein; Märkte und Volksfeste sind untersagt – und auch zu Weihnachten darf man sich höchstens zu sechst zusammentun.