Airline aus Taiwan bietet Speed-Dating-Rundflüge an

Wer bisher ohne Erfolg nach der großen Liebe gesucht hat, hat womöglich nur am falschen Ort gesucht. Vielleicht wartet der oder die Eine 10.000 Kilometer über dem Boden. Das hat sich zumindest Eva Air, eine der größten Fluggesellschaften in Taiwan gedacht und in der Corona-Krise zusammen mit dem Reiseunternehmen Mobius ein neues Programm gestartet: “Fly! Love is in the Air!”.

“Wenn alleinstehende Frauen und Männer reisen, möchten sie vielleicht auch jemanden kennenlernen – wie in einem romantischem Film”, erklärt Chiang Tsung-Wei, Sprecher der Speed-Dating-Abteilung von Mobius gegenüber “CNN”. Am internationalen Flughafen Taoyuan in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, werden die Speed-Dating-Flüge starten und landen, dazwischen soll die Maschine soll drei Stunden über dem kleinen Inselstaat kreisen. Wieder am Flughafen angekommen, folgen zwei weitere Stunden Speed-Dating.

Taiwan: Dating im Flugzeug an Weihnachten und Silvester

Erstmals angeboten werden sollen die Reisen ins Nirgendwo an Heiligabend, Silvester und Neujahr. Die drei Flüge unterscheiden sich geringfügig: Das Weihnachts-Date beginnt mit einem Nachmittagstee auf festem Boden. Zum Silvester-Date gehört ein Abendessen bei Kerzenschein, bevor die Passagiere in die Maschine steigen und ins neue Jahr fliegen. Der Flug am Neujahrstag beinhaltet ein Frühstücks-Date und startet dementsprechend früh am Morgen. Am Tag sollen die Flüge über die Ostküste führen, bei Nacht über die Westküste, schreibt die “New York Post”.

Die Sitzplätze werden den Passagieren per Zufall zugeteilt. An Bord haben sie die Möglichkeit, ihren Platz immer wieder zu wechseln, um sich auch mit anderen Singles auszutauschen. Und weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, kümmert sich der mit dem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch Motokazu Nakamaru während des gesamten Fluges um die Verpflegung. Wegen Corona dürfen die Passagiere ihre Maske nur zum Essen und Trinken abnehmen.

So können sich Passagiere bewerben

Um bei einem der Speed-Dating-Flüge dabei zu sein, müssen sich potenzielle Passagiere zuvor auf der Seite des Reiseunternehmens bewerben. Die Anforderungen sind hoch: Die Männer müssen zwischen 28 und 38 Jahre alt sein, die Frauen zwischen 24 und 35. “Laut verschiedenen Umfragen, die wir durchgeführt haben, möchten die meisten männlichen Teilnehmer Frauen treffen, die jünger als sie sind, während weibliche Teilnehmer Männer bevorzugen, die älter als sie sind”, so Chiang Tsung-Wei. Außerdem müssen alle Bewerber einen Universitätsabschluss besitzen und taiwanische Staatsbürger sein. Wer angenommen wird, muss zusätzlich etwa 250 Euro für das Ticket bezahlen. Das Interesse ist groß, der erste Flug ist bereits ausgebucht.

Flüge ins Nirgendwo sind in der Corona-Pandemie zu einem echten Trend geworden. Meistens ging es bei diesen Flügen um Sightseeing, berühmte Sehenswürdigkeiten in Städten, wie Hongkong, Sydney und Taipeh konnten bereits von oben erkundet werden.